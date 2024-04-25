Из-за российского удара в Донецкой области погибли три сотрудника "Укрзализныци"
В результате сегодняшнего обстрела Донецкой области погибли три железнодорожника. Еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников", - пишет компания.
Также указывается, что четверо работников получили осколочные ранения и контузии, их госпитализировали. Также в компании назвали имена погибших.
- Богдан Ковалев, 26 лет;
- Сергей Кузнецов, 37 лет;
- Михаил Бандривский, 26 лет.
Уточняется, что все трое работали электромеханиками на железной дороге. Отдельно "Укрзализныця" сообщила об атаке россиян на Харьковскую область, где пострадали трое сотрудников, а также удар по Черкасской области, где была повреждена железнодорожная инфраструктура.
Удары россиян по населенным пунктам Украины
Ранним утром глава Черкасской ОВА Игорь Табурец писал, что россияне ударили по инфраструктурному объекту в регионе.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли Балаклею. Попадание зафиксировано у вокзала. На данный момент известно о 8 пострадавших.
А глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявлял об ударе по поселку Удачное, где погибли три человека.
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