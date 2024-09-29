ua en ru
Вс, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье возобновили движение поездов после утреннего удара РФ

Воскресенье 29 сентября 2024 16:03
UA EN RU
В Запорожье возобновили движение поездов после утреннего удара РФ Иллюстративное фото: в Запорожье возобновили движение поездов после утреннего удара РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская федерация 29 сентября нанесла удар по зданию вокзала в городе Запорожье. Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как рассказали в компании, железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути. В настоящее время идет работа над восстановлением питания.

"Между тем все поезда в регионе двигаются под резервными тепловозами, это может генерировать незначительные задержки, но ни один рейс не отменен", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Российская армия утром воскресенья, 29 сентября, нанесла удар КАБ по городу Запорожье. По предварительным данным, россияне использовали около 13 авиабомб, попадания были в трех районах города.

Известно, что в результате удара пострадали, а под завалами находятся люди. О жертвах – не сообщалось. Из-за повреждения вокзала пришлось изменить движение поездов по станции "Запорожье -1".

О том, как после утреннего обстрела выглядит Запорожье – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Укрзализныця Война в Украине
NEWS
Как выглядит Запорожье после массированной атаки КАБами: фото и видео
Как выглядит Запорожье после массированной атаки КАБами: фото и видео
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским