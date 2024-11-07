ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг обстрелял железнодорожный объект в Сумской области, была ранена работница "УЗ"

Четверг 07 ноября 2024 03:07
UA EN RU
Враг обстрелял железнодорожный объект в Сумской области, была ранена работница "УЗ" Фото: из-за российских обстрелов была ранена дежурная по переезду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Сумской области в результате российских обстрелов была ранена работница железной дороги. Женщина была госпитализирована с травмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на акционерное общество "Укрзализныця".

В компании отметили, что 6 октября ранение в результате вражеских обстрелов получила дежурная по переезду.

"Железнодорожница с травмой плеча доставлена в больницу и оказана вся необходимая помощь", - передали в "УЗ".

Кроме того, добавили в компании, в результате российских ударов в Сумской области также была повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности элементы энергоснабжения и пути.

Российские удары по объектам "Укрзализныци"

Отметим, что объекты железнодорожной инфраструктуры не редко становятся целями для вражеских обстрелов. Работник "УЗ" также становится жертвами российских атак.

Так, весной этого года из-за российского удара в Донецкой области погибли три сотрудника "Укрзализныци". Еще четверо получили ранения.

В июле оккупанты атаковали железную дорогу в Харьковской области, и в результате обстрела были ранены.

Ранее сообщалось, что 29 сентября российские захватчики атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Сумской области. Под обстрел попала железнодорожная станция в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.

А перед этим оккупанты атаковали этот вокзал 26 сентября, и в результате удара пострадали три человека.

Также напомним, что 29 сентября российская армия нанесла удар по зданию вокзала в городе Запорожье. Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.

А в начале сентября росармия совершила целенаправленный массированный обстрел объектов "Укрзализныци" в Сумской и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Сумская область
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США