Владельцы денег. Кому принадлежат крупные банки Украины и где больше всего вкладов

Главное: Крупнейший собственник банков – государство. Правительство является акционером 5 банков, государство владеет 51% активов банковской системы на 2 трлн гривен.

Правительство является акционером 5 банков, государство владеет 51% активов банковской системы на 2 трлн гривен. Больше всего средств население держит в ПриватБанке и Ощадбанке. В этих банках свои деньги держат 24 и 12 миллионов человек соответственно.

В этих банках свои деньги держат 24 и 12 миллионов человек соответственно. Иностранные банки владеют четвертью активов банковской системы. Больше всего активов имеют австрийский Райффайзен Банк, французский Укрсиббанк и венгерский ОТП Банк.

Больше всего активов имеют австрийский Райффайзен Банк, французский Укрсиббанк и венгерский ОТП Банк. Крупнейшими украинскими частными собственниками банков являются Сергей Тигипко и Ринат Ахметов. Также значительными игроками на рынке являются Олег Гороховский, Григорий и Игорь Суркисы.

Также значительными игроками на рынке являются Олег Гороховский, Григорий и Игорь Суркисы. Государство готовится продать Укргазбанк и Сенс Банк. В нынешних условиях, вероятно, эти банки будут проданы со скидкой.

Значительное присутствие государства

Всех собственников банков в Украине можно разделить на три группы: государство, иностранные банковские группы и украинские частные собственники.

Государственные банки занимают наибольшую долю на рынке, они аккумулируют 51% или 2 из 4 трлн грн активов банковской системы, отмечается в статистической отчетности Национального банка. Правительство владеет 100% акций ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Сенс Банка и почти 95% акций Укргазбанка.

Фото: Государство владеет половиной всего банковского сектора Украины (инфографика РБК-Украина)

Все государственные банки входят в десятку крупнейших банковских учреждений, а три из них – "Приват", "Ощад" и "Укрэксим" – формируют первую тройку по размеру активов. Первые два банка имеют крупнейшие сети отделений по всей стране – более тысячи каждый, что составляет почти половину от общего количества банковских отделений в стране (4,7 тысяч).

Государственные банки не занимают одинаковую нишу на рынке, например, ПриватБанк – это абсолютный лидер в розничном сегменте, его фокус – это транзакционный бизнес, массовые платежи, зарплатные проекты и кредитование малого бизнеса, комментирует РБК-Украина президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Укрэксимбанк ориентирован на крупный корпоративный бизнес, финансирование оборонной промышленности и аграрной отрасли, а Укргазбанк активно кредитует "зеленую" энергетику, децентрализованную генерацию и проекты по энергоэффективности.

В госбанках размещена наибольшая доля гривневых депозитов населения – 1 из 1,7 трлн гривен, а два из них остаются лидерами по количеству вкладчиков – 24 миллиона человек держат свои сбережения (имеют открытые счета) в ПриватБанке и 12 млн – в Ощадбанке. Также в госбанках население держит 47% валютных вкладов на общую сумму 282 млрд гривен, свидетельствует статистика НБУ.

Фото: Много лет подряд ПриватБанк остается крупнейшим банком по количеству вкладов населения (инфографика РБК-Украина)

Ощадбанк и Укрэксимбанк существуют еще с 1990-х годов, первый стал правопреемником советских сберегательных касс, а второй был создан для поддержки экспорта. Другие три банка стали государственными в результате национализации. В 2009 году правительство национализировало Укргазбанк, финансовое состояние которого ухудшилось на фоне мирового финансового кризиса 2008 года.

В декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк, принадлежавший Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Причиной национализации стал дефицит капитала банка в размере 148 млрд гривен (на 1 декабря 2016 года), возникший из-за того, что экс-владельцы привлекали депозиты у населения под высокие проценты и выдавали кредиты аффилированным структурам по низким ставкам.

После национализации государство было вынуждено докапитализировать банк на общую сумму почти 150 млрд гривен.

Фото: Три крупнейших в Украине банка по объему активов – государственные (инфографика РБК-Украина)

Уже после полномасштабного вторжения, в августе 2023 года был национализирован Сенс Банк (бывший Альфа-Банк), принадлежавший подсанкционным Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. В НБУ заявили, что предыдущие владельцы имеют отношение к стране-агрессору, также на них были наложены санкции ЕС, США, Британии, Швейцарии, Канады и др.

С 2022 года НБУ ввел ряд изменений, чтобы устранить россиян и белорусов из перечня значительных акционеров банков.

"На сегодняшний день среди владельцев существенного участия украинских банков (пакет акций размером 10% и более – ред.) нет граждан Российской Федерации и Беларуси", – сообщили РБК-Украина в регуляторе.

Иностранные банковские группы

1 трлн грн активов банковской системы находится в банках с владельцами из таких стран как, например, Австрия, Франция, Венгрия, Польша или США. Иностранные банковские группы уже давно присутствуют на украинском рынке. Например, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International владеет 68% акций Райффайзен Банка, который является крупнейшим банком с иностранными владельцами.

Фото: В Украину уже давно "зашли" европейские банковские группы и американский City Bank (инфографика РБК-Украина)

Значительный пакет акций Райффайзен Банка (30%) принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, он работает в Украине с 1990-х годов, активно кредитует экономику и сопровождает ряд важных реформ. ЕБРР вместе с французским банком BNP Paribas владеют Укрсиббанком (40% и 60% акций соответственно).

Еще одним французским банком, который давно присутствует в Украине, является Credit Agricole. Его дочерняя структура Креди Агриколь Банк специализируется на кредитовании агросектора, предлагая фермерам кредиты на покупку техники, проведение посевной кампании, рассказывает Андрей Дубас.

В марте украинская "дочка" Credit Agricole приобрела банк "Львов". Это поглощение позволило расширить действующую бизнес-модель и задействовать значительную ликвидность, которую "Креди Агриколь" не может вывести за границу из-за ограничений НБУ.

"Им нужно было куда-то "припарковать" гривну, они выбрали хороший банк и купили его", – говорит источник издания в банковской сфере.

Значительными активами владеют банки с венгерскими, польскими и американскими корнями – ОТП Банк, Кредобанк и Ситибанк соответственно. Дочерняя структура Citibank вообще не имеет отделений, кроме центрального офиса в Киеве. Это связано с тем, что банк не ведет розничный бизнес в Украине и обслуживает исключительно крупные международные и украинские корпорации, объясняет Дубас.

Банки с иностранным капиталом больше ориентированы на работу с транснациональными компаниями, агро- и IT-секторами, они очень осторожно относятся к принятию рисков из-за жестких требований материнских структур, добавляет собеседник.

Фото: За последние годы наибольшее количество вкладчиков выросло в Универсал Банке за счет проекта Монобанка (инфографика РБК-Украина)

В этом году появились новые иностранные игроки на украинском рынке. Эстонская банковская группа Iute Group и польская финтех-компания ZEN купили банки, находившиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Купив готовые структуры, они существенно сократили время выхода на рынок по сравнению со созданием новых банков.

"Оба инвестора уже провели докапитализацию приобретенных банков. Они перечислили в Украину миллионы евро", – прокомментировала РБК-Украина директор-распорядитель фонда Ольга Билай.

Банки, продолжающие бизнес в России

Два иностранных банка, работающих в Украине, до сих пор остаются представленными на территории России – это венгерская OTP Group и австрийский Raiffeisen Bank International. Последний еще в 2022 году объявил о своих намерениях выйти из страны-агрессора, но подчеркивал сложность и длительность этого процесса.

"Группа последовательно сокращает свое присутствие в РФ", – сообщили РБК-Украина в пресс-центре украинского Райффайзен Банка и добавили, что с начала полномасштабного вторжения и до конца первого квартала этого года кредитный портфель Raiffeisen Bank International в России уменьшился на 78%, а объем депозитов – на 41%.

Фото: Отделения госбанков покрывают всю территорию страны, сеть частных банков – заметно меньше (инфографика РБК-Украина)

OTP Group готова продать бизнес в России даже за 50% от его рыночной стоимости и занимается поиском покупателя. Венгерская группа также сокращает количество отделений, работников и свернула кредитование юридических лиц в РФ, прокомментировали изданию в ОТП Банке.

Все финансовые группы, имеющие присутствие в России, подали в НБУ планы свертывания-выхода с российского рынка, сообщили в Национальном банке.

"Соответствующие планы свертывания в настоящее время находятся на рассмотрении", – прокомментировали РБК-Украина. Нацбанк будет давать оценку репутации таких банков, учитывая уровень их присутствия и фактические темпы свертывания деятельности на территории страны-агрессора.

Известные украинские владельцы банков

Крупнейшими по объемам активов банками с частными украинскими владельцами являются ПУМБ Рината Ахметова и Универсал Банк Сергея Тигипко. ПУМБ имеет 237 млрд гривен активов, 3,8 млн клиентов и 220 отделений – наибольшее количество среди банков этой группы.

Этот банк первым запустил открытый банкинг – услугу, которая позволяет клиенту в мобильном приложении одного банка иметь доступ к своим счетам в других банках. Этот сервис еще набирает обороты, пользователь сам определяет счета в других банках, к которым будет открыт доступ.

Универсал Банк является крупнейшим после государственных ПриватБанка и Ощадбанка по количеству вкладчиков, на сегодняшний день оно составляет 10,6 млн человек. В основном это пользователи банка без отделений – Монобанка. Это финтех-компания, которая не имеет собственной банковской лицензии и работает по лицензии Универсал Банка.

Проект Монобанка создали в 2017 году бывшие топ-менеджеры ПриватБанка (после его национализации), – Олег Гороховский, Михаил Рогальский и Дмитрий Дубилет.

Фото: Сергей Тигипко и Ринат Ахметов владеют крупнейшими банковскими активами среди других украинских частных владельцев (инфографика РБК-Украина)

Этот проект имеет очевидный успех. Статистика НБУ свидетельствует, что с 2019 года и до сегодняшнего дня количество вкладчиков Универсал Банка выросло с 800 тысяч до 10 миллионов человек. Именно такое значение своих пользователей сегодня официально декларирует Монобанк.

Сергей Тигипко – давно известен на банковском рынке Украины, на сегодняшний день ему также принадлежат ТАСкомбанк и Идея Банк. Вместе с Универсал Банком сумма банковских активов бизнесмена достигает почти 300 млрд гривен.

Тигипко купил Идея Банк в апреле 2025 года за 37,5 млн долларов. Он говорил, что это была очень выгодная покупка, ведь банк был приобретен за невысокую цену и окупился за полтора года.

Также известными акционерами банков являются владельцы ФК "Динамо Киев" Григорий и Игорь Суркисы, им принадлежит А-Банк с 4,3 млн вкладчиков и 196 отделениями, Владимир Костельман, который владеет сетью супермаркетов "Сильпо", "Фора" и является акционером ВСТ Банка. Группа DCH Александра Ярославского включает в себя Банк Кредит Днепр.

Приватизация государственных банков

Большое присутствие государства в банковском секторе давно волнует кредиторов Украины, в частности Международный валютный фонд и Всемирный банк. Они неоднократно подчеркивали необходимость уменьшения доли государства. Поэтому, правительство взяло на себя обязательство провести приватизацию двух банков – Укргазбанка и Сенс Банка.

Продажа госбанков планируется к осуществлению не для того, чтобы бюджет получил больше денег, а для того, чтобы снять с государства риски докапитализации, если таковая будет необходима, говорит Андрей Дубас.

В конце марта Министерство финансов объявило конкурс по отбору советника, который должен определить стартовую стоимость двух упомянутых банков, содействовать процессу продажи этих финучреждений.

Минфин планирует привлечь одного советника для приватизации Сенс Банка и Укргазбанка с периодом предоставления услуг до марта 2029 года. Ожидается, что до конца этого года будет объявлен конкурс на продажу хотя бы одного из банков, сообщили РБК-Украина в Министерстве финансов.

Укргазбанк и Сенс Банк зарабатывают значительно меньше средств по сравнению с ПриватБанком и Ощадбанком. Доля их суммарной прибыли за январь-май в группе госбанков составляет менее 6%, а их активы составляют лишь 17%. Они имеют уровень операционной эффективности ниже среднего для этой группы и больше неработающих кредитов, добавляют в Ассоциации украинских банков.

"Сенс Банк в настоящее время позиционируется как самый слабый элемент группы. Он является наименее прибыльным, наиболее затратным в управлении и имеет наиболее рисковый портфель с наивысшей долей проблемной задолженности", – комментирует Андрей Дубас и добавляет, что последний скандал вокруг теневого влияния на назначение членов наблюдательного совета банка создает серьезные репутационные риски.

В текущих условиях, вероятно, государство продаст эти активы с существенным дисконтом к балансовому капиталу, считает Дубас.

В Национальной ассоциации банков Украины допускают более позитивный сценарий.

"На мой взгляд, мультипликатор (отношение цены продажи к капиталу банка – ред.) может составлять от 0,8 до 1,2", – говорит в комментарии РБК-Украина президент ассоциации Сергей Наумов.

Заинтересованность инвесторов в украинских банках

Украинские банки охотно покупают локальные бизнесмены, а также компании из Европы. Одним из аргументов для инвесторов является прибыльность банковского бизнеса. В 2025 году банковский сектор получил рекордную прибыль – 126,8 млрд гривен, прибыльными были 52 из 59 платежеспособных банков.

"Основу доходов (более 71%) составляют процентные поступления, главным образом от операций с облигациями внутреннего государственного займа", – раскрывает происхождение миллиардных прибылей президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Именно это стало причиной возвращения к высокой ставке налогообложения прибыли банков в 2026 году – до 50%. Как сообщают источники издания, в правительстве увидели, что банки заработали много именно на кредитовании государства (через облигации) и решили часть денег вернуть в бюджет.

Увеличение налога ведет к снижению показателя рентабельности.

"Я думаю, что по результатам 2026 года рентабельность капитала банковского сектора упадет до 20-25% с 50% в прошлом году", – оценивает Сергей Наумов.

Банки все равно найдут источники дохода, считает Сергей Тигипко, однако значительно сократят кредитование реального сектора.

"Мы режем курицу, которая несет и должна нести яйца. Банки будут "сидеть" в ценных бумагах, государственных облигациях, будем кредитовать население, выдавать потребительские кредиты", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Многие новые инвесторы понимают, что увеличенный налог – это временная мера. Они готовы мириться с этим в первые годы своего присутствия в Украине, когда бизнес еще не приносит прибыли и требует внешних вливаний. Иностранные финансисты хотят масштабировать в Украине бизнес-модели, которые уже зарекомендовали себя на европейском рынке.

"Они смотрят на наше население, на 20 миллионов потенциальных клиентов – взрослых людей, которые пользуются банковскими услугами", – объясняет руководитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай и приводит пример эстонской и польской компаний Iute и ZEN.

Оба игрока планируют развивать диджитал-продукты (например, банковские транзакции), они не стремятся создавать физическую сеть отделений, что значительно снижает военные риски.

"Эстонцы и поляки – ментально близки нам. Вы же видите, что не французы, не англичане покупают (украинские банки – ред.). Они уже чувствуют на себе повышенное давление (со стороны России – ред.) и готовы принимать степень риска, которая есть в Украине", – добавляет Билай.

Аргументами для инвестора также являются высокая эффективность украинских банков, способность кредитовать быстро, построенная система управления рисками и все-таки значительные возможности для кредитной экспансии, считают в Нацбанке.

За прошедшие годы государство значительно приросло банковскими активами. В дальнейшем следует ожидать, что доля госсобственности будет сокращаться за счет приватизации двух банков. Также в украинский банковский сектор продолжат "заходить" иностранные игроки, которые будут приносить с собой новые технологии финансовых услуг.

Вопросы – Ответы (FAQ)

– Кто является крупнейшим владельцем банков в Украине?

– Таковым является государство, которое владеет банками, суммарный объем активов которых составляет 51% от всей банковской системы. Правительству принадлежат 100% акций ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Сенс Банка и почти 95% акций Укргазбанка.

– Как государство стало крупнейшим акционером банков?

– Ощадбанк и Укрэксимбанк остаются государственными еще с 1990-х годов, а все остальные структуры были национализированы: "Укргазбанк" стал государственным в 2009 году, ПриватБанк – в 2016 году и Сенс Банк – в 2023 году.

– Какой долей в банковской системе владеют иностранные владельцы?

– Активы дочерних структур иностранных банков составляют 26% в банковской системе или 1 трлн гривен. В Украине уже давно присутствуют польские, австрийские, французские, американские и банковские группы из других стран.

– Есть ли банки, которые продолжают вести бизнес в России?

– Да, материнские компании Райффайзен Банка и ОТП Банка продолжают работать в России после начала полномасштабного вторжения. Австрийский и венгерский акционеры заявили о планах выхода из РФ, подали соответствующие документы в Национальный банк, который должен дать оценку их репутации.

– Кто из украинских бизнесменов является крупнейшим владельцем банков?

– Наибольшее количество активов банковской системы принадлежит Сергею Тигипко (почти на 300 млрд гривен, он владеет Универсал Банком, ТАСкомбанком и Идея Банком). Ринат Ахметов является владельцем ПУМБ с 237 млрд гривен активов. Также в банковском секторе значительно представлены интересы Игоря и Григория Суркисов, Владимира Костельмана и Александра Ярославского.

– Остаются ли россияне среди владельцев банков в Украине?

– Среди акционеров банков с долей более 10% нет россиян и белорусов. Для этого с начала полномасштабного вторжения Нацбанк реализовал ряд изменений в законодательство, а государство национализировало Сенс Банк, который принадлежал подсанкционным россиянам.

– Какие банки готовятся к приватизации?

– Государство планирует продать Сенс Банк и Укргазбанк. Министерство финансов ожидает, что до конца этого года будет объявлен конкурс на продажу хотя бы одного банка. Эксперты оценивают, что банки могут быть проданы либо с существенным дисконтом, либо по цене, которая будет незначительно превышать значение их капитала.

– Что влияет на желание инвесторов покупать украинские банки?

– Банкиров очень беспокоит возвращение в этом году к повышенной ставке (50%) налога на прибыль. Вместе с тем, в секторе остается большая возможность для применения новых сервисов, улучшающих качество банковских услуг, диджитал-технологий и кредитования.