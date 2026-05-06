Не только "Сенс Банк". Кабмин назвал еще один банк для приватизации

Кроме "Сенс Банка", приоритетным для приватизации является и Укргазбанк. Соответствующие подготовительные процессы для этого уже продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она рассказала, что Минфин вместе с Нацбанком и другими органами должен провести анализ эффективности работы органов управления "Сенс Банка", а также ускорить его приватизацию.

Свириденко отметила, что этот банк должен быть приватизирован уже в 2026 году. Она добавила, что должны быть приняты и кадровые решения, если возникнет необходимость.

"Также приоритетным для приватизации является Укргазбанк, продолжаются соответствующие подготовительные процессы", - сказано в ее заявлении.

Дело "Сенс Банка"

Напомним, ранее глава комитета ВРУ Даниил Гетманцев раскритиковал Национальный банк из-за ситуации с "Сенс Банком". Он отметил, что финансовый регулятор системно не замечал коррупционных схем, которые годами обслуживали нелегальный игорный бизнес.

Отметим, на фоне этих событий в Украине продолжается подготовка к изменениям в регулировании азартных игр. В частности, Минцифри уже рассказала о деталях реформы игорного бизнеса - она предусматривает введение цифрового контроля и единой налоговой ставки.