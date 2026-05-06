Глава набсовета "Сенс Банка" временно сложил полномочия

20:19 06.05.2026 Ср
Кто заменил Гладышенко на его должности?
aimg Иван Носальский
Глава набсовета "Сенс Банка" временно сложил полномочия Фото: Николай Гладышенко (скриншот)
Глава Наблюдательного совета "Сенс Банка" Николай Гладышенко подал заявление об отстранении от исполнения полномочий по собственной инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Сенс Банка".

Читайте также: В НБУ назвали причины национализации "Сенс Банка"

Как отметил Гладышенко, он принял такое решение на период, необходимый для выяснения всех обстоятельств на фоне скандальных слухов в СМИ.

Накануне, 5 мая, он принимал участие в заседании ВСК Верховной Рады по экономической безопасности, где отвечал на вопросы членов комиссии.

Кто стал новым главой

Во время внеочередного заседания наблюдательного совета исполнение полномочий председателя было возложено на Петра Новака.

Новак присоединился к Наблюдательному совету "Сенс Банка" в октябре 2025 года как независимый член. Он имеет более чем 20-летний опыт в банковской сфере и управлении инвестициями.

В частности, Петр Новак:

  • является общественным советником президента Польши Кароля Навроцкого;
  • занимал должности министра развития экономики и технологий, а также заместителя министра финансов Республики Польша;
  • работал в Международном валютном фонде (МВФ) в Вашингтоне.

Как работает банк

В банке заверили, что все сервисы продолжают работать без изменений и остаются доступными клиентам. Учреждение продолжает действовать в соответствии с законодательными процедурами и международными практиками корпоративного управления, обеспечивая стабильную работу.

Скандальные слухи о "Сенс Банке"

Напомним, на днях "Укрправда" обнародовала новые фрагменты так называемых "пленок Тимура Миндича".

Согласно аудиозаписям, фигурант дела "Мидас" Александр Цукерман обсуждал с советником руководителя "Сенс Банка" Василием Веселым кандидатуры в наблюдательный совет банка.

По данным УП, Веселый хотел, чтобы туда вошли Петр Новак, Ежи Шугаев, Ева де Фальк, Александр Щур, Николай Гладышенко и Олег Мистюк.

Буквально через 40 дней после разговора Кабмин назначил всех вышеупомянутых лиц в набсовет "Сенс Банка".

Также в СМИ распространяли слухи, что Гладышенко якобы был "смотрящим" за банком от ОП.

Сегодня, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "Сенс Банк" должны приватизировать в этом году.

