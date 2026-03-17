В Украине появился новый банк без отделений
В Украине появился новый цифровой банк без отделений под названием "Юте Банк". Он создан на базе неплатежеспособного "РВС Банк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Юте Банк" был создан Фондом гарантирования вкладов физических лиц в качестве переходного учреждения на базе неплатежеспособного АО "РВС Банк".
Национальный банк Украины подтвердил, что учреждение соответствует всем требованиям по капиталу и ликвидности, в связи с чем Фонд прекращает работу своего куратора в банке.
Интересно, что это первый случай в Украине, когда переходный банк создан с участием иностранного инвестора, и третий пример урегулирования банков во время полномасштабной войны. Выход учреждения на рынок стал возможным благодаря сотрудничеству государственных органов, фонда и международных партнеров.
Отмечается, что "Юте Банк" будет функционировать как цифровое учреждение, ориентированное преимущественно на физических лиц. Клиентам будут предлагать основные банковские услуги, в частности депозиты, кредиты, платежи, расчетные операции и валютные операции.
