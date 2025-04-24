Тигипко купил еще один банк в Украине

Сергей Тигипко уже владеет двумя банками в Украине. Бизнесмен купил еще один - львовской "Идея Банк", принадлежавший польские компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение польской компании Getin Holding.

Согласно сообщению, группа ТАС Тигипко заплатит за "Идея Банк" 31,8 млн евро и 170 тысяч евро вознаграждения. "Идея Банк" имеет 72 отделения и занимает 27 место среди 60 украинских банков по размеру активов. Банк работает в розничном бизнесе и занимается обслуживанием физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты. Getin Holding S.A. - польская финансовая группа, основанная в 1996 году с главным офисом в г. Вроцлав. Сферы деятельности: розничные банковские услуги, автокредитование, лизинг, ипотека, посредничество в страховании. В состав Getin Holding входят компании, предоставляющие финансовые услуги: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румыния), Carcade (Россия).