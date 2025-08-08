На Волыни толпа напала на авто ТЦК: есть задержанный

На Волыни группа людей напала на служебное авто Терцентра и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Вчера, 7 августа, около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных, военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с работниками Национальной полицииподверглись нападению группы неустановленных лиц.
Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать.
В этот момент другой мужчина, который назвался старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло.
Нападавшим оказался староста Соловичовского старостинского округа - об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке.
Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК Украины. заметим, что эта статья определяет порядок задержания лица без постановления следственного судьи, если оно подозревается в совершении преступления.
Один фигурант задержан в порядке ст.208 УПК, а действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст.296 УК Украины.
Стоит отметить, что часть 2 статьи 350 УК Украины, или же "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Между тем статья 296 УК Украины, или же "Хулиганство" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, что 3 августа в Николаевской области группа людей с битами напала на военных ТЦК.
Отметим, что буквально 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК.
Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.
Однако впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.
Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями.
Утром в Национальной полиции прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы и объяснили, почему произошли столкновения. Известно, что пять человек были задержаны.