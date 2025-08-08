На Волині натовп напав на авто ТЦК: є затриманий

Вчора, 7 серпня, близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району під час оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовці одного із РТЦК та СП Волинської області спільно з працівниками Національної поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб.

Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти.

У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло.

Нападником виявився староста Соловичівського старостинського округу - про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці.

Згодом рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.350 КК України. зауважимо, що ця стаття визначає порядок затримання особи без ухвали слідчого судді, якщо вона підозрюється у вчиненні злочину.

Одного фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК, а дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст.296 КК України.

Що загрожує учасникам

Варто зазначити, що частина 2 статті 350 КК України, або ж "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок" передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Тим часом стаття 296 КК України, або ж "Хуліганство"передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.