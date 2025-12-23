ua en ru
На Волыни агента белорусского КГБ приговорили к 15 годам за шпионаж

Волынская область, Вторник 23 декабря 2025 18:29
Иллюстративное фото: задержание СБУ (Facebook)
Автор: Оксана Гапончук

На Волыни суд приговорил агента белорусского КГБ, который шпионил за украинскими пограничниками, к 15 годам тюрьмы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

В суде доказано, что 25-летний мужчина в 2024 году согласился сотрудничать с иностранной спецслужбой и по заказу белорусского КГБ осуществлял фото- и видеофиксацию оборонительных сооружений вблизи государственной границы Украины.

Он посылал полученные материалы куратору, за что получал денежное вознаграждение переводами на банковскую карточку.

Кроме фото- и видеофиксации оборонительных объектов в приграничной зоне Волынской области, он выполнял и дополнительные задачи, действуя негласно и конфиденциально. Такая деятельность продолжалась до мая 2025 года.

В результате мужчину признали виновным в государственной измене в условиях военного положения и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Досудебное расследование по данному инциденту проводила СБУ в Волынской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В суде было доказано, что действия мужчины создавали угрозу обороноспособности Украины в условиях полномасштабной войны.

Приговор вынесен по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Он вступит в законную силу после завершения сроков на апелляционное обжалование.

Отметим, что на время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей.

Другие задержания вражеских агентов

Накануне стало известно, что СБУ передала в суд дело агента ФСБ, который по заданию российских спецслужб готовил теракт против правоохранителей в центре Львова.

Кроме того, СБУ доказала в суде вину двух агентов РФ в поджогах в Киеве, и суд приговорил их к 10 годам заключения каждого.

А еще СБУ сообщала о задержании в Херсоне медика, который сотрудничал с российскими спецслужбами и наводил удары по городу и окрестным районам.

