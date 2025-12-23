На Волині агента білоруського КДБ засудили до 15 років за шпигунство

На Волині суд засудив агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими прикордонниками, до 15 років тюрми.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомила Волинська обласна прокуратура .

В суді доведено, що 25-річний чоловік у 2024 році погодився співпрацювати з іноземною спецслужбою та на замовлення білоруського КДБ здійснював фото- та відеофіксацію оборонних споруд поблизу державного кордону України.

Він надсилав отримані матеріали куратору, за що отримував грошову винагороду переказами на банківську картку.

Окрім фото- і відеофіксації оборонних об’єктів у прикордонній зоні Волинської області, він виконував і додаткові завдання, діючи негласно та конфіденційно. Така діяльність тривала до травня 2025 року.

В результаті чоловіка визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування по даному інциденту проводила СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

В суді було доведено, що дії чоловіка створювали загрозу обороноздатності України в умовах повномасштабної війни.

Вирок ухвалено за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України. Він набуде законної сили після завершення строків на апеляційне оскарження.

Зазначимо, що на час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою.