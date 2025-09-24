ua en ru
Корректировал удары по Херсону: СБУ разоблачила агента РФ среди медиков больницы

Херсон, Среда 24 сентября 2025 10:47
Корректировал удары по Херсону: СБУ разоблачила агента РФ среди медиков больницы
Автор: Ірина Глухова

В Херсоне СБУ задержала медбрата, который работал на российские спецслужбы и корректировал удары по городу и его окрестностям. Медику грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, 26-летний медбрат городской больницы был завербован оккупантами через своего бывшего соседа, который после освобождения Херсона выехал в Россию и пошел на сотрудничество с ФСБ.

Агент собирал разведданные во время поездок на работу и в обратном направлении. Как пассажир в "маршрутном" автобусе, он снимал на телефонную камеру локации украинских защитников.

"Затем он прямо на рабочем месте в медучреждении обозначал координаты военных объектов на гугл-картах и мессенджером "отчитывался" в ФСБ", - рассказали в СБУ.

Основными целями россиян были командные пункты, логистические склады, блокпосты, боевые позиции ПВО, а также оборонительные рубежи на подступах к городу. По этим локациям российские войска планировали наносить удары дронами-камикадзе и авиабомбами повышенной мощности.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами выполнения агентурных заданий.

Что грозит

Медику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о движении и размещении ВСУ). Мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет заключения.

Другие разоблачения агентов РФ в Украине

Напомним, недавно в Киевской области сотрудники СБУ задержали поставщиков украинских SIM-карт для российских дронов.

Также спецслужбы задержали супругов агентов РФ, которые расставляли "видеоловушки" в домах для ударов по Киеву.

А в Хмельницком разоблачили агента РФ, который наводил ракетно-дронные удары врага по объектам военной и критической инфраструктуры на западе страны.

Служба безопасности Украины Херсон Война в Украине
