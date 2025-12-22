ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

СБУ предотвратила теракт в центре Львова: задержан агент ФСБ со взрывчаткой

Львов, Понедельник 22 декабря 2025 17:55
UA EN RU
СБУ предотвратила теракт в центре Львова: задержан агент ФСБ со взрывчаткой Иллюстративное фото: операция СБУ по задержанию преступника (Facebook)
Автор: Оксана Гапончук

СБУ передала в суд дело агента ФСБ, который по заданию российских спецслужб готовил теракт против правоохранителей в центре Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

Злоумышленника задержали при попытке добраться до места преступления с самодельным взрывным устройством. Во время обысков у него изъяли взрывчатку и средства связи, которыми он координировался с куратором из России.

Как сообщили в СБУ, теракт планировался в июле 2025 года и был направлен против украинских правоохранителей. Самодельное взрывное устройство планировалось использовать вблизи административного здания силовых структур.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеский замысел и агент был задержан еще до того, как он успел добраться до Львова.

По данным следствия, задание ФСБ выполнял 41-летний житель города Пустомыты на Львовщине. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество.

После освобождения из мест лишения свободы мужчина искал "легкие заработки" через Телеграмм-каналы. Именно там его и завербовали российские спецслужбы. В обмен на обещание быстрого вознаграждения он согласился выполнить задание по подготовке теракта.

Следствие установило, что сначала агент прибыл в Хмельницкий. Там, по координатам от российского куратора, он нашел схрон и достал из него самодельное взрывное устройство. После этого мужчина на такси отправился к местному автовокзалу, откуда планировал поехать рейсовым автобусом во Львов.

Дальнейшие инструкции он должен был получить уже на месте. Однако сотрудники СБУ задержали его во время посадки в автобус. У задержанного изъяли взрывчатку и мобильный телефон, через который он контактировал с представителем ФСБ.

СБУ предотвратила теракт в центре Львова: задержан агент ФСБ со взрывчаткой

Фигуранту сообщили о подозрении по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей.

В случае доказательства вины в суде агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители также установили личность куратора из России и задокументировали его преступную деятельность.

Оперативные и следственные действия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Другие задержания агентов ФСБ

Напомним, СБУ доказала вину двух агентов РФ в поджогах в Киеве, и суд приговорил их к 10 годам заключения каждого.

А еще СБУ сообщала о задержании в Херсоне медика, который сотрудничал с российскими спецслужбами и наводил удары по городу и окрестным районам.

Кроме того, суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества еще одному агенту РФ, который передавал оккупантам маршруты движения военных эшелонов на Днепропетровщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Львов Теракт
Новости
Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе
Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ