Воєнний стан: у Раді з'явився текст президентського закону про місцеві вибори

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зазначимо, сам закон був зареєстрований у парламенті ще у понеділок

На сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту №9357 про проведення місцевих виборів під час воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, відповідний проект закону "Про внесення зміни до статті 28 закону "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року" був зареєстрований у парламенті у понеділок, 3 грудня 2018 року. Однак текст з'явився лише у четвер, 6 грудня.

Останній етап проходження документа - направлено на розгляд комітету.

"Встановити, що дія частини першої статті 19 цього закону щодо заборони проведення в умовах воєнного стану виборів до органів місцевого самоврядування не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року", - сказано у тексті закону.

Крім того у прикінцевих положеннях вказано, що закон набирає чинності з дня його опублікування та діє до 31 грудня 2018 року.

"Кабінету міністрів України у разі необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії забезпечити фінансування заходів, необхідних для реалізації цього закону. Центральній виборчій комісії забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього закону, зокрема щодо визначення строків виборчих процедур, пов'язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів у неділю, 23 грудня 2018 року", - зазначається у тексті проекту.

Нагадаємо, у понеділок президент вніс у ВР проект закону про проведення місцевих виборів 23 грудня під час воєнного стану. Як пояснила представник президента у Раді, нардеп Ірина Луценко, проектом пропонується передбачити, що заборона проводити вибори на час воєнного стану не буде поширюватися на проведення місцевих виборів 23 грудня.

РБК-Україна також писало, що спікер Ради Андрій Парубій поінформував, що у парламенті очікують інформації від Центральної виборчої комісії (ЦВК) з приводу способу проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану, а саме йдуть дискусії про юридичну можливість проведення виборів в ОТО під час воєнного стану.

Так, у десяти областях України до 26 грудня ввели воєнний стан через атаку Росії на ВМС України у Керченській протоці.

Додамо також, раніше парламент призначив вибори президента на 31 березня 2019 року. Відповідну постанову опубліковано у виданні "Голос України".