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Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року

Новини » Політика    26.11.2018 - 21:40
Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи схвалили відповідний проект постанови

Верховна рада України призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Таке рішення парламентарі прийняли в ході голосування у понеділок, 26 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

За - 298 голосів. Таким чином, нардепи підтримали проект постанови №9342 "Про призначення чергових виборів президента України".

Підкреслимо, що проект постанови вніс у Раду спікер парламенту Андрій Парубій. Постанова набирає чинності з дня його прийняття.

Відзначимо, що станом на 21:17 текст документа на сайті ВР був відсутній. Проте, згодом з'явився і документ і пояснювальна записка, в якій зазначено, що "прийняття проекту дозволить забезпечити проведення чергових виборів президента України у встановлені Основним Законом України строки".

Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року

Нагадаємо, Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

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