Порошенко вніс у Раду закон про проведення місцевих виборів під час воєнного стану

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Текст закону наразі відсутній на сайті парламенту

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну раду України законопроект №9357 про проведення місцевих виборів під час воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, відповідний проект закону "Про внесення зміни до статті 28 закону "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року" був зареєстрований у ВР сьогодні, 3 грудня 2018 року.

Відзначимо, на даний момент на сайті Ради текст закону відсутній.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Підкреслимо, про внесення проекту закону до ВР у ході погоджувальної ради парламенту повідомила представник президента у ВР Ірина Луценко.

"Сьогодні президент України подав зміни до закону про правовий режим воєнного стану, в якому визначив, що встановити дію ч.1 ст. 19 цього закону щодо заборони проведення в умовах воєнного стану виборів до органів місцевого самоврядування не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня", - заявила Луценко.

Окрім того, голова Верховної ради Андрій Парубій наголосив, що парламент має розглянути дане питання на цьому пленарному тижні.

Нагадаємо, раніше Парубій анонсував, що Порошенко сьогодні внесе законопроект про вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) під час воєнного стану.

Як писало РБК-Україна раніше, президент заявив, що воєнний стан, який було введено в десяти областях України, - це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використано для того, щоб зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога. Порошенко сподівається, що Україна зможе обмежитися перерахованими заходами, і продовження воєнного стану не буде потрібне.

Відзначимо, в 10 областях України до 26 грудня ввели воєнний стан через ситуацію у Керченській протоці.

Додамо також, Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Відповідну постанову було опубліковано у виданні "Голос України".