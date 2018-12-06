Военное положение: в Раде появился текст президентского закона о местных выборах

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Отметим, сам закон был зарегистрирован в парламенте еще в понедельник

На сайте Верховной рады Украины появился текст законопроекта №9357 о проведении местных выборов во время военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Так, соответствующий проект закона "О внесении изменения в статью 28 закона "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года" был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 3 декабря 2018 года. Однако текст появился только во четверг, 6 декабря.

Последний этап прохождения документа - направлен на рассмотрение комитета.

"Установить, что действие части первой статьи 19 настоящего закона о запрете проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года", - говорится в тексте закона.

Кроме того, в заключительных положениях указано, что закон вступает в силу со дня его опубликования и действует до 31 декабря 2018 года.

"Кабинету министров Украины в случае необходимости по обращению Центральной избирательной комиссии обеспечить финансирование мероприятий, необходимых для реализации этого закона. Центральной избирательной комиссии обеспечить принятие актов, необходимых для реализации этого закона, в частности по определению сроков избирательных процедур, связанных с подготовкой и проведением местных выборов в воскресенье, 23 декабря 2018 года", - отмечается в тексте проекта.

Напомним, в понедельник президент внес в ВР проект закона о проведении местных выборов 23 декабря во время военного положения. Как пояснила представитель президента в Раде, нардеп Ирина Луценко, проектом предлагается предусмотреть, что запрет проводить выборы на время военного положения не будет распространяться на проведение местных выборов 23 декабря.

РБК-Украина также писало, что спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что в парламенте ждут информации от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по поводу способа проведения местных выборов в условиях военного положения, а именно идут дискуссии о юридической возможности проведения выборов в ОТО во время военного состояния.

Так, в десяти областях Украины до 26 декабря ввели военное положение из-за атаки России на ВМС Украины в Керченском проливе.

Добавим также, ранее парламент назначил выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в издании "Голос Украины".