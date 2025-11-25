Воду подают стабильно: "Киевводоканал" опроверг фейк о почасовых графиках в столице

"Киевводоканал" опроверг информацию о якобы почасовых отключениях воды в столице, которую распространяют некоторые телеграмм-каналы. В компании отмечают: это фейк, созданный ради кликбейта и нагнетания паники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевводоканал" в Facebook.

Вода подается в обычном режиме На предприятии заверили, что никаких графиков, лимитирований или специальных режимов подачи воды не вводили. Водоснабжение в Киеве работает стабильно. Киевводоканал просит не вестись на дезинформацию Потребителей призывают проверять любые сообщения только в официальных источниках: сайт "Киевводоканала";

официальная страница в Facebook;

ресурсы КГГА. Также жителям советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не распространять непроверенную информацию и игнорировать анонимные каналы, которые пытаются манипулировать эмоциями во время войны. В компании отдельно обратились к журналистам с просьбой не распространять ложную или непроверенную информацию, ведь это только усиливает напряжение среди киевлян. "Киевводоканал" опроверг слухи о почасовых отключениях воды (скриншот)