ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Воду подают стабильно: "Киевводоканал" опроверг фейк о почасовых графиках в столице

Киев, Вторник 25 ноября 2025 16:59
UA EN RU
Воду подают стабильно: "Киевводоканал" опроверг фейк о почасовых графиках в столице В Киеве не вводили почасовых графиков отключения воды (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

"Киевводоканал" опроверг информацию о якобы почасовых отключениях воды в столице, которую распространяют некоторые телеграмм-каналы. В компании отмечают: это фейк, созданный ради кликбейта и нагнетания паники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевводоканал" в Facebook.

Вода подается в обычном режиме

На предприятии заверили, что никаких графиков, лимитирований или специальных режимов подачи воды не вводили. Водоснабжение в Киеве работает стабильно.

Киевводоканал просит не вестись на дезинформацию

Потребителей призывают проверять любые сообщения только в официальных источниках:

  • сайт "Киевводоканала";
  • официальная страница в Facebook;
  • ресурсы КГГА.

Также жителям советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не распространять непроверенную информацию и игнорировать анонимные каналы, которые пытаются манипулировать эмоциями во время войны.

В компании отдельно обратились к журналистам с просьбой не распространять ложную или непроверенную информацию, ведь это только усиливает напряжение среди киевлян.

Воду подают стабильно: &quot;Киевводоканал&quot; опроверг фейк о почасовых графиках в столице"Киевводоканал" опроверг слухи о почасовых отключениях воды (скриншот)

Перебои со светом, водоснабжением и отоплением в Киеве

Из-за обстрелов Киева 25 ноября в 7 районах города приостановили подачу отопления, также в некоторых районах были перебои с водоснабжением. Кроме того, энергетики ввели экстренные отключения света, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто. В частности, Левый берег на время остался без электроэнергии, на Правом - свет выключают по графику.

Напомним, что в ночь на 25 ноября Киев и Киевская область подверглись массированному ракетно-дроновому удару РФ. Враг применил "Шахеды", "Кинжалы", "Искандеры-К" и "Калибры". Под атакой оказались жилые многоэтажки и энергетическая инфраструктура: уже известно о 7 погибших, еще около 20 человек ранены.

Добавим также, что в Харькове сейчас вода подается по графику после ночной атаки дронами-камикадзе на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает город водоснабжением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевводоканал Фейки
Новости
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины