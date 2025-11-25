Воду подают стабильно: "Киевводоканал" опроверг фейк о почасовых графиках в столице
"Киевводоканал" опроверг информацию о якобы почасовых отключениях воды в столице, которую распространяют некоторые телеграмм-каналы. В компании отмечают: это фейк, созданный ради кликбейта и нагнетания паники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевводоканал" в Facebook.
Вода подается в обычном режиме
На предприятии заверили, что никаких графиков, лимитирований или специальных режимов подачи воды не вводили. Водоснабжение в Киеве работает стабильно.
Киевводоканал просит не вестись на дезинформацию
Потребителей призывают проверять любые сообщения только в официальных источниках:
- сайт "Киевводоканала";
- официальная страница в Facebook;
- ресурсы КГГА.
Также жителям советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не распространять непроверенную информацию и игнорировать анонимные каналы, которые пытаются манипулировать эмоциями во время войны.
В компании отдельно обратились к журналистам с просьбой не распространять ложную или непроверенную информацию, ведь это только усиливает напряжение среди киевлян.
"Киевводоканал" опроверг слухи о почасовых отключениях воды (скриншот)
Перебои со светом, водоснабжением и отоплением в Киеве
Из-за обстрелов Киева 25 ноября в 7 районах города приостановили подачу отопления, также в некоторых районах были перебои с водоснабжением. Кроме того, энергетики ввели экстренные отключения света, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто. В частности, Левый берег на время остался без электроэнергии, на Правом - свет выключают по графику.
Напомним, что в ночь на 25 ноября Киев и Киевская область подверглись массированному ракетно-дроновому удару РФ. Враг применил "Шахеды", "Кинжалы", "Искандеры-К" и "Калибры". Под атакой оказались жилые многоэтажки и энергетическая инфраструктура: уже известно о 7 погибших, еще около 20 человек ранены.
Добавим также, что в Харькове сейчас вода подается по графику после ночной атаки дронами-камикадзе на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает город водоснабжением.