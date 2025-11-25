Левый берег Киева без света: энергетики объяснили, что происходит

В Киеве на левом берегу столицы введены экстренные отключения света из-за атаки на энергосистему. За сутки Россия выпустила по Украине 22 ракеты и более 460 дронов, большинство целей - объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram .

Левый берег Киева без графика света из-за атаки

"На левом берегу после атаки возникла серьезная перегрузка сетей, поэтому свет выключают без графика, чтобы удержать систему от аварии", - отмечают энергетики.

Правый берег работает по графику

На правом берегу Киева ситуация более стабильная - там действуют обычные графики отключений. Энергетики работают над выравниванием нагрузки и постепенным возвращением света всем потребителям.

"Свет держится", - уверяют в ДТЭК.

В Украине увеличивают продолжительность отключения света

Из-за новых атак РФ на энергообъекты сокращение продолжительности отключений света в Украине пришлось отложить. Вместо этого в объединенной энергосистеме вводят увеличенные графики почасовых отключений для стабилизации ситуации.

Добавим, что из-за ночной российской атаки на энергетические объекты Украины в Киеве и пяти областях более 100 тысяч абонентов остались без света.