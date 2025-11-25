ua en ru
Левый берег Киева без света: энергетики объяснили, что происходит

Киев, Вторник 25 ноября 2025 13:17
Левый берег Киева без света: энергетики объяснили, что происходит На Левом берегу Киева графики отключения света пока не работают (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве на левом берегу столицы введены экстренные отключения света из-за атаки на энергосистему. За сутки Россия выпустила по Украине 22 ракеты и более 460 дронов, большинство целей - объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Левый берег Киева без графика света из-за атаки

"На левом берегу после атаки возникла серьезная перегрузка сетей, поэтому свет выключают без графика, чтобы удержать систему от аварии", - отмечают энергетики.

Правый берег работает по графику

На правом берегу Киева ситуация более стабильная - там действуют обычные графики отключений. Энергетики работают над выравниванием нагрузки и постепенным возвращением света всем потребителям.

"Свет держится", - уверяют в ДТЭК.

В Украине увеличивают продолжительность отключения света

Из-за новых атак РФ на энергообъекты сокращение продолжительности отключений света в Украине пришлось отложить. Вместо этого в объединенной энергосистеме вводят увеличенные графики почасовых отключений для стабилизации ситуации.

Добавим, что из-за ночной российской атаки на энергетические объекты Украины в Киеве и пяти областях более 100 тысяч абонентов остались без света.

Атака на Киев в ночь на 25 ноября

В ночь на 25 ноября Киев и Киевская область подверглись массированному ракетно-дроновому удару РФ. Враг применил "Шахеды", "Кинжалы", "Искандеры-К" и "Калибры". Под атакой оказались жилые многоэтажки и энергетическая инфраструктура: уже известно о 7 погибших, есть раненые, среди них 14-летняя девушка в Киевской области.

В столице вспыхнули пожары в Печерском, Днепровском и Святошинском районах, разрушены нежилые помещения. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под завалами могут быть люди. На местах работают спасатели, полиция и медики; жителей эвакуируют, пострадавшим оказывают помощь.

В Святошинском районе Киева после ночной массированной атаки РФ образовалась большая воронка рядом с 4-этажным складским зданием

Из-за ударов в некоторых районах Киева фиксируются перебои со светом, водой и теплоснабжением. Энергетики уже ввели экстренные отключения, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто.

