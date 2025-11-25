В Харькове воду подают по графику после удара "шахедов": что известно

Вода в Харькове сейчас подается по графику после ночной атаки дронами-камикадзе на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает город водоснабжением.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Игоря Терехова.

Коммунальные службы работают над восстановлением работы системы после повреждения энергообъекта. Сейчас, по данным мэра, около 60% абонентов в городе обеспечены водой. В некоторых районах действуют временные ограничения и пониженное давление из-за ремонтных работ.

По словам городского головы, ночью российские войска атаковали подстанцию АО "Харьковоблэнерго" примерно десятью "шахедами". Именно эта подстанция является ключевой для подачи воды в город.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские войска регулярно обстреливают Харьков из различных видов вооружения. Так, Россия 23 ноября массированно атаковала Харьков дронами, в городе прогремели более десятка взрывов. Есть попадания в частные и многоэтажные дома, вспыхнули пожары. Погибли по меньшей мере четыре человека, 17 получили ранения, среди них ребенок.

В результате ночной атаки РФ по Харькову 19 ноября пострадали 46 человек, среди них двое детей. Россияне выпустили 19 дронов "Герань-2", попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах. Повреждены десятки авто, два троллейбуса, 16 многоэтажек и ряд объектов инфраструктуры.