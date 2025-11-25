ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Харькове воду подают по графику после удара "шахедов": что известно

Вторник 25 ноября 2025 15:28
UA EN RU
В Харькове воду подают по графику после удара "шахедов": что известно Фото: В Харькове воду подают по графику 25 ноября из-за атаки беспилотников (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Вода в Харькове сейчас подается по графику после ночной атаки дронами-камикадзе на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает город водоснабжением.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Игоря Терехова.

По словам городского головы, ночью российские войска атаковали подстанцию АО "Харьковоблэнерго" примерно десятью "шахедами". Именно эта подстанция является ключевой для подачи воды в город.

Из-за удара Харьков временно перешел на резервные схемы питания - систему "энергетического острова", которую ранее разработали для подобных ситуаций.

Коммунальные службы работают над восстановлением работы системы после повреждения энергообъекта. Сейчас, по данным мэра, около 60% абонентов в городе обеспечены водой. В некоторых районах действуют временные ограничения и пониженное давление из-за ремонтных работ.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские войска регулярно обстреливают Харьков из различных видов вооружения. Так, Россия 23 ноября массированно атаковала Харьков дронами, в городе прогремели более десятка взрывов. Есть попадания в частные и многоэтажные дома, вспыхнули пожары. Погибли по меньшей мере четыре человека, 17 получили ранения, среди них ребенок.

В результате ночной атаки РФ по Харькову 19 ноября пострадали 46 человек, среди них двое детей. Россияне выпустили 19 дронов "Герань-2", попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах. Повреждены десятки авто, два троллейбуса, 16 многоэтажек и ряд объектов инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Водоснабжение Атака дронов
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины