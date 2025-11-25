Воду подають стабільно: "Київводоканал" спростував фейк про погодинні графіки у столиці

"Київводоканал" спростував інформацію про нібито погодинні відключення води у столиці, яку поширюють деякі телеграм-канали. У компанії наголошують: це фейк, створений заради клікбейту та нагнітання паніки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київводоканал" у Facebook.

Вода подається у звичному режимі У підприємстві запевнили, що жодних графіків, лімітувань чи спеціальних режимів подачі води не вводили. Водопостачання у Києві працює стабільно. Київводоканал просить не вестися на дезінформацію Споживачів закликають перевіряти будь-які повідомлення лише у офіційних джерелах: сайт "Київводоканалу";

офіційна сторінка у Facebook;

ресурси КМДА. Також мешканцям радять не переходити за підозрілими лінками, не поширювати неперевірену інформацію й ігнорувати анонімні канали, що намагаються маніпулювати емоціями під час війни. У компанії окремо звернулися до журналістів із проханням не розповсюджувати неправдиву або неперевірену інформацію, адже це лише посилює напругу серед киян. "Київводоканал" спростував чутки про погодинні вимкнення води (скриншот)