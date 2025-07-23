ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детей

Среда 23 июля 2025 15:48
UA EN RU
Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детей Правила безопасности нужно соблюдать не только во время воздушной тревоги, но и после отбоя (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и UNICEF подготовили ряд важных советов для взрослых и детей - как вести себя после вражеского обстрела, чтобы уберечь здоровье и даже жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.

Как вести себя после обстрела и чего делать никак нельзя

"Делимся алгоритмом действий, которого следует придерживаться после атак. Особенно если у вас есть дети или вы идете на прогулку с домашним любимцем", - подчеркнули спасатели.

Прежде всего украинцам советуют не спешить выходить на улицу сразу после отбоя воздушной тревоги.

"Будьте внимательны: смотрите под ноги и не сходите с асфальтированных дорожек", - добавили специалисты.

Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детейВыходить на улицу после отбоя воздушной тревоги спешить не стоит (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Спасатели объяснили, что после обстрела возле дома (и в других локациях) можно наткнуться на обломки ракет, дронов и даже кассетные боеприпасы, которые не сдетонировали.

"Будьте внимательны и осторожны! Они представляют серьезную опасность, потому что могут взорваться в любой момент при малейшем контакте", - отметили в ГСЧС.

Уточняется, что даже если взрывы во время вражеской атаки раздавались не в вашем районе, такие элементы могут разлететься на значительное расстояние - в парки, дворы, на тротуары, даже на припаркованные транспортные средства.

"Некоторые из них могут быть похожими на игрушечные мячики... Напомните детям: ни в коем случае не подходить и не касаться посторонних предметов", - добавили эксперты.

Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детейПосле вражеских обстрелов детям и взрослым нужно быть максимально осмотрительными (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Тем из граждан, которым нужно выйти на прогулку с домашним любимцем, также советуют быть осторожными:

  • не отпускать животное с поводка;
  • не позволять ему бегать самостоятельно.

"Ведь даже ваш ежедневный маршрут может быть опасным", - напомнили украинцам.

Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детейПосле обстрела животных с поводка отпускать не стоит (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Взрослым в ГСЧС посоветовали:

  • не позволять детям играть на улице сразу после отбоя тревоги;
  • напоминать детям о правилах безопасности перед прогулкой;
  • объяснять детям, что любой чужой или незнакомый предмет может быть опасным;
  • следить за детьми - чтобы они не трогали подозрительных предметов.

Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детейО правилах безопасности детям особенно важно напомнить перед прогулкой (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В завершение тем, кто увидел обломок дрона, ракеты или любой другой неизвестный предмет, обязательно нужно:

  • не подходить к находке;
  • не трогать ее;
  • отойти назад тем же путем (которым вы к ней приблизились);
  • позвонить по номеру 101;
  • описать место находки и указать адрес.

Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детейО неизвестных предметах, найденных на улице, нужно сообщать специалистам (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Простая осторожность спасает жизни", - напомнили специалисты и призвали делиться этой информацией с родными и друзьями, чтобы каждый человек был в безопасности.

Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детейЭтого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детейПубликация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти жизнь во время воздушной тревоги, если вы находитесь дома, на улице, или же в транспортном средстве.

Кроме того, мы объясняли, как нужно действовать во время массовых случаев - взрывов, обвалов или вражеских атак по гражданской инфраструктуре, а также чего делать при этом категорически нельзя.

Читайте также, что рассказали в ГСЧС о надежности укрытий в Украине (и работает ли так называемое "правило двух стен") и как действовать, если человек все же оказался под завалами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Взрыв Воздушная тревога Дети Атака дронов Правила выживания Советы родителям Ракетная атака
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки