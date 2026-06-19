Сколько человек может находиться в укрытии и куда обращаться с жалобами на нарушения
Во время воздушной тревоги вопрос о вместимости защитных сооружений становится критическим. Хотя единой универсальной цифры для всех убежищ не существует, есть четкие нормы проектирования, которыми должны руководствоваться балансодержатели.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
Главное:
- Нормы площади: Согласно ГСН, минимальная площадь на одного человека в укрытии составляет 0,6 м² (для учебных заведений рекомендуется до 1 м²).
- Четкие ограничения: Вместимость каждого убежища индивидуальна и определяется исключительно проектной документацией. Превышение этого количества опасно, поскольку приводит к нехватке кислорода и повышает риск распространения инфекций.
- Алгоритм действий: В случае выявления нарушений сначала следует обращаться к администрации учреждения или балансодержателю. Если это не дает результатов - к территориальным органам Госпродпотребслужбы или местным властям.
Как рассчитывается вместимость укрытия
Как пояснил заместитель председателя службы, вместимость каждого конкретного сооружения определяется исключительно проектной документацией в соответствии с Государственными строительными нормами (ГСН В.2.2-5:2023 "Защитные сооружения гражданской защиты").
"Минимальная площадь основного помещения для укрытия составляет 0,6 м² на одного человека при одноярусном размещении сидячих мест. Для учебных заведений рекомендуется предусматривать до 1 м² на одного человека, чтобы обеспечить более комфортное и безопасное пребывание детей", - отмечает Крейтор.
Чем опасна переполненность
В укрытии может находиться только то количество людей, которое указано в его проекте. Специалист подчеркивает, что превышение этого лимита создает серьезные риски:
- существенно ухудшается качество воздуха;
- становится труднее дышать;
- значительно возрастает риск заразиться инфекционными заболеваниями.
Куда обращаться в случае нарушений
В Госпродпотребслужбе в первую очередь рекомендуют сообщать об обнаруженных недостатках администрации учреждения или балансодержателю, поскольку именно они несут ответственность за состояние помещений и создание безопасных условий.
Если нарушения не устраняются или представляют угрозу для здоровья, необходимо обращаться к:
- территориальным органам Госпродпотребслужбы;
- органам местного самоуправления или соответствующей военной администрации.
Фото: куда жаловаться на нарушения в убежищах (инфографика РБК-Украина)
"Хочу подчеркнуть, что неравнодушие граждан и своевременное сообщение об обнаруженных проблемах помогают быстрее устранять недостатки и создавать безопасные и комфортные условия для людей в местах временного пребывания и убежищах", - подытожил Андрей Крейтор.
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