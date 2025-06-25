Любое место в квартире опасно, ванная комната тоже: блиц с ГСЧС об укрытии

Последние ракетные удары по Киеву показали: даже подвалы больше не гарантируют безопасности. Бетонные плиты пробивают несколько этажей и сносят укрытия, которые еще недавно считались надежными.

Существует ли сегодня действительно безопасное место? И почему "правило двух стен" может стоить жизни - РБК-Украина рассказал начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Олег Стоволос.

– При двух последних обстрелах Киева в домах после попадания ракет бетонные плиты пробили подвалы. Насколько укрытия этого типа теперь можно считать безопасными?

– У нас в законодательстве есть объекты фонда защитных сооружений: это хранилище, противорадиационное укрытие, сооружения двойного назначения и простейшие укрытия. Поэтому укрываться нужно в объектах фонда защитных сооружений или в любых помещениях подземного пространства. На 100% это не обезопасит, но это самое безопасное место во время обстрелов.

– Почему "правило двух стен" перестало работать?

– "Правило двух стен" можно было использовать в определенных случаях, в частности, для защиты от мелких осколков. Но когда мы слышим сигнал воздушной тревоги, должны следовать в укрытие. Последние обстрелы Киева показали, какими могут быть последствия. Поэтому "правило двух стен" я бы не применял в наших реалиях.

Подчеркну еще раз, укрываться нужно в подземном пространстве. Те эксперты, которые рекомендовали людям прятаться за двумя стенами, сейчас сыграли очень нехорошую роль. Любое место в квартире является опасным, ванная комната, в том числе. Она оборудована плиткой и зеркалами, которые могут осыпаться от ударной волны. По конструкции это также опасное место, потому что ванны складываются блоками при обрушении. Я бы вообще не рассматривал варианты укрытия людей в квартирах.

Начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Олег Стоволос (фото: kyivcity.gov.ua)

– Когда включается сигнал воздушной тревоги, каким должен быть дальнейший алгоритм действий человека?

– В наших реалиях каждый человек уже должен определиться, где он может укрываться. Есть интерактивная карта в "Дії", где находятся все укрытия, которые находятся на учете местных органов исполнительной власти. Если есть рядом с домом паркинг какого-то субъекта хозяйствования, там можно укрываться. То есть, прежде всего, надо определиться, куда двигаться.

Дальше – нужно быстро собраться. Мы неоднократно говорили о тревожном чемодане, который должен стоять в коридоре. В нем должны быть вещи первой необходимости, лекарства, которые люди постоянно принимают, возможно вещи для детей, если спускаетесь с детьми, документы и тому подобное.

В квартире следует выключить свет, а газ и воду не обязательно перекрывать, главное проследить, чтобы они были выключены. Промежуток времени прилета баллистической ракеты очень мал, поэтому не стоит терять время и задерживаться в помещении. Следует взять тревожный чемодан и по лестничной клетке спуститься в укрытие. Лифтом лучше не пользоваться.

– Сколько минут есть у киевлян, чтобы добраться до укрытия?

– В большинстве случаев у нас есть 10-15 минут, чтобы пройти в укрытие.

Последствия попадания российского "Шахеда" в квартиру в Киеве (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Если человек оказался на улице во время тревоги в незнакомом районе, а до ближайшего укрытия по карте далеко, то что тогда?

– Можно использовать примитивные подземные сооружения. Если рядом есть магазины на цокольных этажах, человек может зайти туда. Подземный переход –это также место, где возможно переждать опасность.

– В некоторых домах подвалы не открывают во время тревоги, потому что те официально не состоят на учете. Иногда это аргументируют еще и тем, что там проходят трубы с горячей водой. Так являются ли обычные подвалы безопасными?

– Законодательно самое простое укрытие – это цокольный или подвальный этаж. Далее есть процедура постановки такого помещения на учет. Есть некоторые предостережения, в частности, если в подвале проходят магистральные, а не внутренние, трубопроводы жилого дома, то это может быть опасно.

Если в подвальном помещении есть комнатка, где могут разместиться 10-15 человек и рядом нет электрощитовых и труб большого диаметра, а следующее укрытие на большом расстоянии, то лучше пользоваться этим подземным пространством.

– Что делать, если человек все-таки оказался под завалами?

– Первое, что мы рекомендуем, чтобы у человека был под руками мобильный телефон. Если он может двигаться, надо позвонить на 101, 102 и сообщить, что произошло разрушение дома и указать номер квартиры. При спасательных работах у нас есть план дома и мы будем ориентироваться, где в первую очередь искать пострадавших.

При обвалах кричать не нужно. Если возможно двигаться, то лучше взять два каких-то предмета и стучать, чтобы был звук. Во время аварийно-спасательных работ каждые 15-20 минут мы проводим минуту тишины, чтобы это услышать. И дополнительно у нас есть обученные собаки, которые пытаются найти людей.

Последствия российской атаки на Киев 17 июня 2025 года (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какие советы дадите украинцам?

– Мы очень просим граждан для сохранения их жизни и здоровья пользоваться укрытиями и не слушать экспертов, которые дают советы о ваннах, двух стенах, углах в квартире. Из того, что мы видим, это все же опасно. Каждый человек должен заботиться о своей жизни и жизни своих близких.

100% нужно идти в укрытие. Никакие дополнительные меры, типа несколько подушек на голову не спасут, если будет разрушение дома. Тем, кто сомневается, стоит пройтись по локациям в Киеве, где были попадания, и убедиться в этом.

Поэтому не верьте "диванным экспертам" и не ищите безопасные места в квартирах. Нам очень трудно в последние дни, когда по Киеву из-за российских атак сначала 23 погибших, а потом еще 9. А когда среди них дети, то мы понимаем, что это халатность родителей, которые поленились пойти в укрытие и поверили в то, что какие-то две стены их спасут в квартире. Это страшно.