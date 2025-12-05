ua en ru
Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревоги

Пятница 05 декабря 2025 07:30
Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревоги Метро в Киеве работает как укрытие во время тревог (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

После полномасштабного вторжения РФ метрополитен Киева превратился в надежное укрытие, которое спасает жизни людей во время регулярных вражеских атак. При этом каждому нужно помнить об элементарных правилах безопасности и вежливости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сколько станций метро работают как укрытия в Киеве

Украинцам напомнили, что киевский метрополитен - это не только быстрый транспорт, но и укрытие, которое ежедневно спасает жизни людей.

Так, в режиме укрытия круглосуточно работают 46 подземных станций столичной подземки.

"На вход открыты все вестибюли", - сообщили жителям и гостям Киева.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиВ качестве укрытия в Киеве работают 46 подземных станций метро (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

В коммунальном предприятии рассказали, что во время воздушных тревог тысячи людей спускаются на станции метро, где работают сотрудники подземки:

  • помогают сориентироваться;
  • помогают разместиться;
  • поддерживают в сложные моменты.

"Впрочем, важно, чтобы каждый в укрытии тоже позаботился о себе и других", - добавили в пресс-службе метрополитена.

Кроме того, граждан просят с пониманием относиться к работникам метро.

"Каждую ночь, когда движение поездов останавливается, более 700 работников метрополитена выходят на смену. Они выполняют технические и ремонтные работы, чтобы уже утром пассажиры ехали безопасно по своим делам", - поделились с украинцами.

Уточняется, что в это время:

  • останавливается работа эскалаторов для их технического обслуживания;
  • проводят диагностику и ремонт (замену) рельсов;
  • проводят проверку электрооборудования и систем безопасности;
  • обновляют лакокрасочное покрытие;
  • проводят тщательную уборку станций и т.п.

Также ночью курсируют служебные мотодрезины, доставляющие специалистов и материалы на места работ.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиНочью в подземке - более 700 работников метрополитена (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

"Поэтому просим с пониманием относиться к работникам подземки - они одновременно обеспечивают укрытие во время тревоги и готовят станции к работе днем", - подчеркнули в киевском метрополитене.

Что стоит иметь с собой ночью в метро во время тревоги

Согласно информации КП "Киевский метрополитен", находясь ночью в метро во время тревоги, стоит иметь с собой:

  • теплые вещи;
  • одеяло;
  • каремат.

Это сделает пребывание на станции в ночное время безопасным и комфортным, поскольку средняя температура воздуха на станции подземки составляет 17-18°C.

Кроме того, из-за наличия тоннелей и других подземных помещений, там могут быть сквозняки.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиИдя в метро, как в укрытие, стоит позаботиться о теплых вещах (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)

Не стоит забывать также про:

  • персональные лекарства (при необходимости);
  • бутылку воды или термос с теплым напитком.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиТеплые напитки могут уберечь от простуды (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)

Для поддержания чистоты и собственного комфорта гражданам советуют позаботиться о наличии гигиенических средств - влажных и сухих салфеток.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиСредства гигиены могут пригодиться и взрослым, и детям (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)

Владельцев домашних животных просят брать с собой:

  • пеленки;
  • пакетики.

"Чтобы сохранять аккуратность на станциях и не создавать дискомфорт другим людям", - объяснили в метрополитене.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиВладельцы животных должны не забывать о комфорте других (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)

Правила безопасности до завершения движения метро

Если воздушная тревога началась перед завершением движения поездов (22:30 - 23:30), в КП "Киевский метрополитен" просят соблюдать следующие правила:

  • не размещаться в проходах, в зонах движения людей (это мешает пассажирам и может создать риски во время эвакуации);

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиИспользуя станцию как укрытие, нужно помнить о тех, кто пользуется метро как транспортом (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

  • рационально использовать пространство (ведь укрытие - общее для всех);
  • следить за личными вещами и чистотой (чтобы после отбоя воздушной тревоги не осталось утерянных предметов или мусора).

"Дежурные работники подскажут, где меньше людей и где можно комфортнее разместиться", - отметили в пресс-службе подземки.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиПоведение каждого человека в укрытии должно быть этичным (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

Уточняется, что во время массированных обстрелов на станциях метро укрываются около 25 000 - 30 000 человек.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиБыть взаимно вежливыми нужно всегда и везде (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

О чем нужно помнить после возобновления движения поездов

Тем из граждан, кто остается в подземке после возобновления движения поездов (с 5:30), нужно помнить, что когда метро работает как транспорт и тревоги нет, станции не функционируют как укрытия.

Кроме того, запрещено спать:

  • на платформах;
  • на лестницах;
  • в проходах.

"Это опасно, перекрывает эвакуационные пути и мешает пассажирам", - объяснили украинцам.

Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиМетро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревогиПубликация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Напомним, ранее мы рассказывали, откроют ли в метро Киева уборные - что и когда именно может измениться для пассажиров.

Кроме того, мы объясняли, каков на самом деле интервал движения поездов в метро Киева, как пассажирам вести себя в подземке и что делать при падении на пути.

Читайте также, как диагностируют и ремонтируют рельсы в столичном метрополитене.

