Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревоги
После полномасштабного вторжения РФ метрополитен Киева превратился в надежное укрытие, которое спасает жизни людей во время регулярных вражеских атак. При этом каждому нужно помнить об элементарных правилах безопасности и вежливости.
Сколько станций метро работают как укрытия в Киеве
Украинцам напомнили, что киевский метрополитен - это не только быстрый транспорт, но и укрытие, которое ежедневно спасает жизни людей.
Так, в режиме укрытия круглосуточно работают 46 подземных станций столичной подземки.
"На вход открыты все вестибюли", - сообщили жителям и гостям Киева.
В качестве укрытия в Киеве работают 46 подземных станций метро (инфографика: facebook.com/kyivmetro)
В коммунальном предприятии рассказали, что во время воздушных тревог тысячи людей спускаются на станции метро, где работают сотрудники подземки:
- помогают сориентироваться;
- помогают разместиться;
- поддерживают в сложные моменты.
"Впрочем, важно, чтобы каждый в укрытии тоже позаботился о себе и других", - добавили в пресс-службе метрополитена.
Кроме того, граждан просят с пониманием относиться к работникам метро.
"Каждую ночь, когда движение поездов останавливается, более 700 работников метрополитена выходят на смену. Они выполняют технические и ремонтные работы, чтобы уже утром пассажиры ехали безопасно по своим делам", - поделились с украинцами.
Уточняется, что в это время:
- останавливается работа эскалаторов для их технического обслуживания;
- проводят диагностику и ремонт (замену) рельсов;
- проводят проверку электрооборудования и систем безопасности;
- обновляют лакокрасочное покрытие;
- проводят тщательную уборку станций и т.п.
Также ночью курсируют служебные мотодрезины, доставляющие специалистов и материалы на места работ.
Ночью в подземке - более 700 работников метрополитена (инфографика: facebook.com/kyivmetro)
"Поэтому просим с пониманием относиться к работникам подземки - они одновременно обеспечивают укрытие во время тревоги и готовят станции к работе днем", - подчеркнули в киевском метрополитене.
Что стоит иметь с собой ночью в метро во время тревоги
Согласно информации КП "Киевский метрополитен", находясь ночью в метро во время тревоги, стоит иметь с собой:
- теплые вещи;
- одеяло;
- каремат.
Это сделает пребывание на станции в ночное время безопасным и комфортным, поскольку средняя температура воздуха на станции подземки составляет 17-18°C.
Кроме того, из-за наличия тоннелей и других подземных помещений, там могут быть сквозняки.
Идя в метро, как в укрытие, стоит позаботиться о теплых вещах (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)
Не стоит забывать также про:
- персональные лекарства (при необходимости);
- бутылку воды или термос с теплым напитком.
Теплые напитки могут уберечь от простуды (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)
Для поддержания чистоты и собственного комфорта гражданам советуют позаботиться о наличии гигиенических средств - влажных и сухих салфеток.
Средства гигиены могут пригодиться и взрослым, и детям (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)
Владельцев домашних животных просят брать с собой:
- пеленки;
- пакетики.
"Чтобы сохранять аккуратность на станциях и не создавать дискомфорт другим людям", - объяснили в метрополитене.
Владельцы животных должны не забывать о комфорте других (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)
Правила безопасности до завершения движения метро
Если воздушная тревога началась перед завершением движения поездов (22:30 - 23:30), в КП "Киевский метрополитен" просят соблюдать следующие правила:
- не размещаться в проходах, в зонах движения людей (это мешает пассажирам и может создать риски во время эвакуации);
Используя станцию как укрытие, нужно помнить о тех, кто пользуется метро как транспортом (инфографика: facebook.com/kyivmetro)
- рационально использовать пространство (ведь укрытие - общее для всех);
- следить за личными вещами и чистотой (чтобы после отбоя воздушной тревоги не осталось утерянных предметов или мусора).
"Дежурные работники подскажут, где меньше людей и где можно комфортнее разместиться", - отметили в пресс-службе подземки.
Поведение каждого человека в укрытии должно быть этичным (инфографика: facebook.com/kyivmetro)
Уточняется, что во время массированных обстрелов на станциях метро укрываются около 25 000 - 30 000 человек.
Быть взаимно вежливыми нужно всегда и везде (инфографика: facebook.com/kyivmetro)
О чем нужно помнить после возобновления движения поездов
Тем из граждан, кто остается в подземке после возобновления движения поездов (с 5:30), нужно помнить, что когда метро работает как транспорт и тревоги нет, станции не функционируют как укрытия.
Кроме того, запрещено спать:
- на платформах;
- на лестницах;
- в проходах.
"Это опасно, перекрывает эвакуационные пути и мешает пассажирам", - объяснили украинцам.
Публикация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/kyivmetro)
