Каждое пятое укрытие - с нарушениями. Что выявили проверки убежищ по всей Украине

С начала 2026 года в Украине проверили почти 600 укрытий и мест временного пребывания внутренне перемещенных лиц. В результате нарушения санитарно-гигиенических требований были выявлены почти на каждом пятом объекте.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор .

Главное: Масштабы нарушений: С начала 2026 года в Украине проверили 586 убежищ и пунктов пребывания ВПЛ. Санитарно-гигиенические нарушения выявили в 106 случаях.

С начала 2026 года в Украине проверили 586 убежищ и пунктов пребывания ВПЛ. Санитарно-гигиенические нарушения выявили в 106 случаях. География мониторинга: Наибольшее количество проверок защитных сооружений и мест проживания переселенцев зафиксировано в Винницкой, Тернопольской, Запорожской и Кировоградской областях.

Наибольшее количество проверок защитных сооружений и мест проживания переселенцев зафиксировано в Винницкой, Тернопольской, Запорожской и Кировоградской областях. Кто несет ответственность: Текущий контроль, ремонт, уборка и обеспечение готовности убежищ полностью лежат на их балансодержателях.

Текущий контроль, ремонт, уборка и обеспечение готовности убежищ полностью лежат на их балансодержателях. Куда обращаться с жалобами: Если в укрытии грязно, нет света или воды, сначала нужно сообщить об этом администрации или балансодержателю.

Что показали проверки

С начала года территориальные органы службы провели 586 мониторинговых мероприятий по всей стране.

"Специалисты оценивали санитарное состояние помещений, организацию уборки и дезинфекции, обеспечение питьевой водой, обращение с отходами, вентиляцию, освещение и другие важные аспекты", - рассказал Крейтор.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что в большинстве случаев администрации объектов ответственно подходят к созданию надлежащих условий для пребывания людей. В то же время в ходе проверок в 106 случаях были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенических требований.

По результатам мониторинга специалисты дали рекомендации по устранению недостатков, а местным органам власти передали соответствующую информацию для принятия мер.

В целом служба дала почти 800 рекомендаций по улучшению условий пребывания людей в убежищах и пунктах временного проживания.

Больше всего проверок провели в Винницкой области - 130, Тернопольской - 105, Запорожской - 75 и Кировоградской - 53.

Кто отвечает за состояние укрытий

По словам Крейтора, текущий контроль за защитными сооружениями осуществляют их балансодержатели.

В соответствии с приказом МВД № 579 именно они отвечают за содержание укрытий, поддержание их готовности к использованию, проведение ремонтов и устранение выявленных недостатков.

"Обращаю внимание, что вопросы содержания укрытий находятся на стыке нескольких сфер государственного регулирования. За санитарные условия пребывания людей отвечают балансодержатели сооружений, за организацию гражданской защиты - органы местного самоуправления и ГСЧС", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Куда жаловаться на нарушения

В случае выявления недостатков в укрытиях или местах временного пребывания граждан, в первую очередь рекомендуется сообщать об этом администрации учреждения или балансодержателю объекта.

Если нарушения не устраняются или могут представлять угрозу для здоровья и безопасности людей, следует обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы, а также в органы местного самоуправления или соответствующую военную администрацию.