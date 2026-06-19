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Каждое пятое укрытие - с нарушениями. Что выявили проверки убежищ по всей Украине

18:01 19.06.2026 Пт
3 мин
К кому обращаться, если укрытие находится в плохом состоянии?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Каждое пятое укрытие - с нарушениями. Что выявили проверки убежищ по всей Украине Фото: Вход в укрытие (Getty Images)
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С начала 2026 года в Украине проверили почти 600 укрытий и мест временного пребывания внутренне перемещенных лиц. В результате нарушения санитарно-гигиенических требований были выявлены почти на каждом пятом объекте.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Главное:

  • Масштабы нарушений: С начала 2026 года в Украине проверили 586 убежищ и пунктов пребывания ВПЛ. Санитарно-гигиенические нарушения выявили в 106 случаях.
  • География мониторинга: Наибольшее количество проверок защитных сооружений и мест проживания переселенцев зафиксировано в Винницкой, Тернопольской, Запорожской и Кировоградской областях.
  • Кто несет ответственность: Текущий контроль, ремонт, уборка и обеспечение готовности убежищ полностью лежат на их балансодержателях.
  • Куда обращаться с жалобами: Если в укрытии грязно, нет света или воды, сначала нужно сообщить об этом администрации или балансодержателю.

Что показали проверки

С начала года территориальные органы службы провели 586 мониторинговых мероприятий по всей стране.

"Специалисты оценивали санитарное состояние помещений, организацию уборки и дезинфекции, обеспечение питьевой водой, обращение с отходами, вентиляцию, освещение и другие важные аспекты", - рассказал Крейтор.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что в большинстве случаев администрации объектов ответственно подходят к созданию надлежащих условий для пребывания людей. В то же время в ходе проверок в 106 случаях были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенических требований.

По результатам мониторинга специалисты дали рекомендации по устранению недостатков, а местным органам власти передали соответствующую информацию для принятия мер.

В целом служба дала почти 800 рекомендаций по улучшению условий пребывания людей в убежищах и пунктах временного проживания.

Больше всего проверок провели в Винницкой области - 130, Тернопольской - 105, Запорожской - 75 и Кировоградской - 53.

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Кто отвечает за состояние укрытий

По словам Крейтора, текущий контроль за защитными сооружениями осуществляют их балансодержатели.

В соответствии с приказом МВД № 579 именно они отвечают за содержание укрытий, поддержание их готовности к использованию, проведение ремонтов и устранение выявленных недостатков.

"Обращаю внимание, что вопросы содержания укрытий находятся на стыке нескольких сфер государственного регулирования. За санитарные условия пребывания людей отвечают балансодержатели сооружений, за организацию гражданской защиты - органы местного самоуправления и ГСЧС", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Куда жаловаться на нарушения

В случае выявления недостатков в укрытиях или местах временного пребывания граждан, в первую очередь рекомендуется сообщать об этом администрации учреждения или балансодержателю объекта.

Если нарушения не устраняются или могут представлять угрозу для здоровья и безопасности людей, следует обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы, а также в органы местного самоуправления или соответствующую военную администрацию.

Ранее РБК-Украина рассказывало, по каким нормам определяется вместимость укрытий и что делать в случае их переполнения. Количество людей в убежище рассчитывается по проектной документации: минимальная площадь на одного человека составляет 0,6 кв. м, а для учебных заведений рекомендуется до 1 кв. м. Превышение допустимой вместимости может привести к нехватке воздуха и повышению риска распространения инфекций.

Также мы писали, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, большинство укрытий в Украине имеют недостатки: они могут быть закрытыми, заваленными, затопленными или недоступными для людей с инвалидностью. По результатам проверок Лубинец заявил о системных проблемах с содержанием и доступностью защитных сооружений.

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