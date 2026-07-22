Ночью от +3. Где температура 23 июля упадет больше всего и кому ждать шквальные грозы (карта)

Погода в Украине 23 июля будет неоднородная - как по осадкам, так и по температуре. На востоке воздух днем может прогреться до +29°С, но ночь для некоторых может оказаться не по-летнему прохладной.

Подробнее об особенностях синоптической ситуации в четверг, предупреждении специалистов и прогнозе погоды в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Кратковременные дожди и грозы : днем 23 июля возможны местами на западе Украины.

: днем 23 июля возможны местами на западе Украины. Предупреждение об опасности : умеренные осадки, обусловленные атмосферным фронтом, ожидаются на юге страны, в Одесской области и Крыму - значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

: умеренные осадки, обусловленные атмосферным фронтом, ожидаются на юге страны, в Одесской области и Крыму - значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха : ночью по Украине ожидается около +10...+15°С (на юге и востоке до +19°С), днем преимущественно +21...+26°С, хотя на востоке воздух может прогреваться местами до +29°С.

: ночью по Украине ожидается около +10...+15°С (на юге и востоке до +19°С), днем преимущественно +21...+26°С, хотя на востоке воздух может прогреваться местами до +29°С. Где холоднее всего : самый свежий воздух прогнозируют в Карпатах - ночью +3...+8°С, днем +12...+17°С.

: самый свежий воздух прогнозируют в Карпатах - ночью +3...+8°С, днем +12...+17°С. Столичный регион: в Киеве и в Киевской области погода 23 июля ожидается с переменной облачностью (без осадков), ночью до +14...+15°С, а днем до +24...+26°С.

Где могут быть дожди и опасные грозы

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погоду без осадков на большей части территории Украины будет определять 23 июля поле слабо повышенного давления.

Хотя днем на западе страны местами вероятны:

кратковременные дожди;

грозы.

В южной части Украины возможны умеренные дожди, обусловленные атмосферным фронтом.

Опасные метеорологические явления в течение четверга возможны в Одесской области, а днем - также в Крыму.

Речь идет про:

значительные дожди;

грозы;

порывы ветра 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - предупредили в УкрГМЦ.

Опасные метеорологические явления в Украине 23 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Чего ждать 23 июля от температуры воздуха

В целом погода в Украине 23 июля ожидается с переменной облачностью.

Ветер - преимущественно северо-западный, а в западных областях - юго-западный. Со скоростью 5-10 м/с.

В УкрГМЦ рассказали, что на высотах с северо-запада будет продолжать поступать прохладный воздух.

"Поэтому рассчитываем и на прохладную ночью и умеренно теплую погоду днем. А теплее всего - на юге и востоке страны", - сообщили украинцам.

Учитывая такую ситуацию, температура воздуха ожидается:

ночью по Украине в среднем - около +10...+15°С;

ночью на юге и востоке страны - около +14...+19°С;

днем по Украине - около +21...+26°С;

днем в восточных областях - до +29°С.

Тем временем в Карпатах будет прохладнее всего:

ночью - около +3...+8°С;

днем - около +12...+17°С.

Особенности погоды в Украине 23 июля (инфографика: РБК-Украина)

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

Погода 23 июля по территории Киева и Киевской области также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +12...+14°С;

по области +10...+15°С.

Температура воздуха днем: