Вночі від +3. Де температура 23 липня впаде найбільше й кому чекати шквальні грози (карта)
Погода в Україні 23 липня буде неоднорідна - як за опадами, так і за температурою. На сході повітря вдень може прогрітись до +29°С, але ніч для декого може виявитись не по-літньому прохолодною.
Докладніше про особливості синоптичної ситуації в четвер, попередження спеціалістів і прогноз погоди в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Короткочасні дощі та грози: вдень 23 липня ймовірні місцями на заході України.
- Попередження про небезпеку: помірні опади, зумовлені атмосферним фронтом, очікуються на півдні країни, в Одеській області та Криму - значні дощі, грози й пориви вітру 15-20 м/с.
- Температура повітря: вночі по Україні очікується близько +10...+15°С (на півдні та сході до +19°С), вдень переважно +21...+26°С, хоча на сході повітря може прогріватись місцями до +29°С.
- Де найхолодніше: найбільш свіже повітря прогнозують у Карпатах - вночі +3...+8°С, вдень +12...+17°С.
- Столичний регіон: у Києві та в Київській області погода 23 липня очікується з мінливою хмарністю (без опадів), вночі до +14...+15°С, а вдень до +24...+26°С.
Де можуть бути дощі та небезпечні грози
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погоду без опадів на більшій частині території України визначатиме впродовж 23 липня поле слабко підвищеного тиску.
Хоча вдень на заході країни місцями ймовірні:
- короткочасні дощі;
- грози.
У південній частині України ймовірні помірні дощі, зумовлені атмосферним фронтом.
Небезпечні метеорологічні явища впродовж четверга можливі в Одеській області, а вдень - також у Криму.
Йдеться про:
- значні дощі;
- грози;
- пориви вітру 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - попередили в УкрГМЦ.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Чого чекати 23 липня від температури повітря
В цілому погода в Україні впродовж 23 липня очікується з мінливою хмарністю.
Вітер - переважно північно-західний, а у західних областях - південно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
В УкрГМЦ розповіли, що на висотах з північного заходу продовжуватиме надходити прохолодне повітря.
"Тому розраховуємо й на прохолодну вночі та помірно теплу погоду вдень. А найтепліше - на півдні та сході країни", - повідомили українцям.
З огляду на таку ситуацію, температура повітря очікується:
- вночі по Україні в середньому - близько +10...+15°С;
- вночі на півдні та сході країни - близько +14...+19°С;
- вдень по Україні - близько +21...+26°С;
- вдень у східних областях - до +29°С.
Тим часом у Карпатах буде найпрохолодніше:
- вночі - близько +3...+8°С;
- вдень - близько +12...+17°С.
Особливості погоди в Україні 23 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Яку погоду прогнозують по Києву та області
Погода 23 липня по території Києва та Київської області також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +12...+14°С;
- по області +10...+15°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +22...+24°С;
- по області +21...+26°С.
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