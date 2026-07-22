Вночі від +3. Де температура 23 липня впаде найбільше й кому чекати шквальні грози (карта)

Погода в Україні 23 липня буде неоднорідна - як за опадами, так і за температурою. На сході повітря вдень може прогрітись до +29°С, але ніч для декого може виявитись не по-літньому прохолодною.

Докладніше про особливості синоптичної ситуації в четвер, попередження спеціалістів і прогноз погоди в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Погода 23 липня по території Києва та Київської області також очікується з мінливою хмарністю . Без опадів .

Тим часом у Карпатах буде найпрохолодніше :

З огляду на таку ситуацію, температура повітря очікується:

"Тому розраховуємо й на прохолодну вночі та помірно теплу погоду вдень. А найтепліше - на півдні та сході країни ", - повідомили українцям.

В УкрГМЦ розповіли, що на висотах з північного заходу продовжуватиме надходити прохолодне повітря .

Вітер - переважно північно-західний, а у західних областях - південно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

В цілому погода в Україні впродовж 23 липня очікується з мінливою хмарністю.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

Небезпечні метеорологічні явища впродовж четверга можливі в Одеській області, а вдень - також у Криму.

Хоча вдень на заході країни місцями ймовірні:

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погоду без опадів на більшій частині території України визначатиме впродовж 23 липня поле слабко підвищеного тиску.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому насправді вода в морі вдень здається холоднішою, ніж зранку.

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