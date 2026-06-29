Жарче нормы? В УкрГМЦ объяснили, каким может быть июль в Украине

Погода в Украине в июле может быть жаркая, но неустойчивая (фото иллюстративная: Getty Images)

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Специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июля в Украине. Они не только оценили "традиционные" показатели, но и поделились предварительным прогнозом на второй месяц лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.