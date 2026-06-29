Жарче нормы? В УкрГМЦ объяснили, каким может быть июль в Украине
Специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июля в Украине. Они не только оценили "традиционные" показатели, но и поделились предварительным прогнозом на второй месяц лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Особенности месяца: июль в Украине остается самым теплым месяцем года, однако с периодами неустойчивой погоды - грозами, шквалами и ливнями.
- Температурный прогноз: в среднем по стране в июле прогнозируют +21,8…+26,0°C, в Карпатах - около +18...+20°C.
- Отклонение: такая средняя месячная температура станет выше климатической нормы на 2°C, а в западных областях - на 3°C.
- Осадки: месячное количество осадков ожидается в пределах 26-71 мм (в Карпатах - 79-119 мм), что составляет лишь 60-75% от нормы.
Особенности июля в Украине
Украинцам напомнили, что июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды:
- с грозами;
- со шквалами;
- с ливнями;
- с периодами жаркой засушливой погоды.
Средние температуры июля
Согласно короткой климатической характеристике, средняя месячная температура воздуха в июле составляет:
- в среднем по Украине - около +19...+24,8°C;
- в Карпатах - меньше - около +13...+18°C.
Абсолютные минимумы и максимумы
Согласно информации УкрГМЦ, абсолютный минимум температуры в течение второго летнего месяца составляет:
- в среднем по Украине - от 0,1 до 9 градусов тепла;
- в южной части - местами +9,1...+12,8 градуса по Цельсию;
- на высокогорье Карпат - от 1,6 градусов тепла до 0,6 градусов мороза.
При этом абсолютный максимум температуры воздуха:
- по Украине - от 33,4 до 39,6 градусов выше нуля;
- в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях - местами +40,0...+41,6°C;
- в горных районах - около +26,6...+37,0°C.
В УкрГМЦ поделились короткой климатической характеристикой июля (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Сколько осадков бывает в июле
Среднее месячное количество осадков в течение июля, по данным экспертов Укргидрометцентра, может составлять:
- в западных, северных и Винницких областях - около 62-119 мм;
- в Карпатах - около 131-170 мм;
- на остальной территории страны - около 37-75 мм;
- на юго-востоке - местами 23-36 мм.
Каким может быть июль этого года
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в июле 2026 года.
Так, средняя месячная температура воздуха предполагается:
- по Украине - около +21,8...+26,0°C;
- в Карпатах - около +18...+20°C.
"Что на 2°C, а в западных областях - на 3°C выше нормы", - объяснили специалисты.
Средняя температура воздуха в июле 2026 года может быть выше нормы (инфографика: РБК-Украина)
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:
- 26-71 мм - по Украине;
- 79-119 мм - местами в Карпатах и на Прикарпатье.
"Что меньше нормы (60-75%)", - подытожили в Укргидрометцентре.
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