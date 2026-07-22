Транспорт встал, а мусорные баки поплыли: как стихия парализовала Одессу (фото, видео)
Утром среды, 22 июля, Одессу накрыл мощный ливень. Всего за полчаса выпало две трети месячной нормы осадков, поэтому некоторые улицы пришлось перекрыть, а маршруты транспорта - изменить.
Подробнее о последствиях непогоды в городе, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Мощный ливень: утром 22 июля в Одессе за полчаса выпало 30 мм осадков, что составляет две трети от месячной нормы (45 мм).
- Последствия непогоды: из-за залпового дождя и подтоплений было перекрыто 7 улиц, дороги превратились в реки - плыли машины, люди, даже мусорные баки, в городе фиксировали проблемы с электроснабжением, ломались и падали деревья.
- Работа коммунальщиков: на места подтопления вышли 269 сотрудников и 44 единицы спецтехники КП "Міські дороги".
- Работа транспорта: из-за непогоды временно останавливались четыре трамвайных маршрута, некоторые трамваи и троллейбусы - изменили схемы курсирования.
- Прогноз: по данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей в Одесской области сохраняется вероятность опасных метеорологических явлений.
Сколько дождя выпало в Одессе
Глава Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк рассказал, что утром 22 июля в Одессе за полчаса выпало 30 мм осадков - при месячной норме 45 мм.
То есть это составляет две трети нормы.
Чиновник сообщил, что на местах, где "традиционно накапливается вода вследствие сильных дождей", с начала ливня работали 30 единиц спецтехники и 50 сотрудников КП "Міські дороги".
А уже с 7 часов утра:
- 44 единицы техники;
- 269 сотрудников КП "Міські дороги".
Последствия непогоды в Одессе
Согласно информации Гребенюка, в результате залпового дождя в Одессе было перекрыто 7 улиц - из-за подтопления.
По состоянию на 9:30 оставалось осложненным движение транспорта на 5 ст. Фонтана.
"Несмотря на то, что вода с улицы Балковской сошла, она еще остается закрытой для проезда из-за наличия значительного замуления на проезжей части", - отметил глава Департамента.
Коммунальные службы города продолжают работать до полной очистки улиц.
Как непогода повлияла на транспорт
По состоянию на 7:50 утра в Одессе на фоне погодных условий временно не курсировали трамвайные маршруты №20, №21, №12 и №13.
Кроме того:
- №5 трамвайный маршрут запустили так - "Парк Шевченко - Автовокзал";
- №7 трамвайный маршрут - "Старосенная площадь - ул. 28-й Бригады";
- №10 трамвайный маршрут - "площадь Тираспольская - площадь Старосенная";
- №15 трамвайный маршрут - "площадь Тираспольская - площадь Алексеевская".
Также троллейбусный маршрут №10 временно курсировал до ул. Ришельевской.
Изменения в движении транспорта Одессы по состоянию на 7:50 утра 22 июля (скриншот: t.me/odesacityofficial)
Что происходило в городе во время ливня
Утром 22 июля местные паблики начали сообщать, что в Одессе - настоящий потоп.
"Из-за сильного ливня по городу многие улицы ушли под воду, часть города перекрыта", - сообщил Telegram-канал "Одесса INFO".
Чтобы добраться до работы, людям местами приходилось буквально бороться со стихией, ведь с неба лил дождь, а под ногами - текли реки.
По некоторым улицам Одессы плавали не только автомобили, но и мусорные баки.
Клумбы стали похожи на каскады воды, из люков "били фонтаны", а дороги, площади и тротуары превратились в реки и озера.
В части города наблюдались перебои с электроснабжением (пропадал свет).
"Деревопад" в Одессе во время непогоды 22 июля (фото: t.me/odesacityofficial)
Местами не выдерживали даже деревья.
Некоторые "сбрасывали" небольшие ветви, а некоторые - падали и перекрывали движение транспорта.
Прогноз синоптиков
Согласно информации экспертов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в течение суток 22 июля в Одесской области сохраняется вероятность опасных метеорологических явлений.
Погода в Одесской области 22 июля (инфографика: facebook.com/gmccham)
В целом синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью.
При этом местами вероятны:
- умеренный и сильный дождь;
- гроза;
- град;
- шквалы 15-20 м/с.
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