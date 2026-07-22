Транспорт встал, а мусорные баки поплыли: как стихия парализовала Одессу (фото, видео)

Утром среды, 22 июля, Одессу накрыл мощный ливень. Всего за полчаса выпало две трети месячной нормы осадков, поэтому некоторые улицы пришлось перекрыть, а маршруты транспорта - изменить.

Подробнее о последствиях непогоды в городе, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Мощный ливень : утром 22 июля в Одессе за полчаса выпало 30 мм осадков, что составляет две трети от месячной нормы (45 мм).

: утром 22 июля в Одессе за полчаса выпало 30 мм осадков, что составляет две трети от месячной нормы (45 мм). Последствия непогоды : из-за залпового дождя и подтоплений было перекрыто 7 улиц, дороги превратились в реки - плыли машины, люди, даже мусорные баки, в городе фиксировали проблемы с электроснабжением, ломались и падали деревья.

: из-за залпового дождя и подтоплений было перекрыто 7 улиц, дороги превратились в реки - плыли машины, люди, даже мусорные баки, в городе фиксировали проблемы с электроснабжением, ломались и падали деревья. Работа коммунальщиков : на места подтопления вышли 269 сотрудников и 44 единицы спецтехники КП "Міські дороги".

: на места подтопления вышли 269 сотрудников и 44 единицы спецтехники КП "Міські дороги". Работа транспорта : из-за непогоды временно останавливались четыре трамвайных маршрута, некоторые трамваи и троллейбусы - изменили схемы курсирования.

: из-за непогоды временно останавливались четыре трамвайных маршрута, некоторые трамваи и троллейбусы - изменили схемы курсирования. Прогноз: по данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей в Одесской области сохраняется вероятность опасных метеорологических явлений.

Сколько дождя выпало в Одессе

Глава Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк рассказал, что утром 22 июля в Одессе за полчаса выпало 30 мм осадков - при месячной норме 45 мм.

То есть это составляет две трети нормы.

Чиновник сообщил, что на местах, где "традиционно накапливается вода вследствие сильных дождей", с начала ливня работали 30 единиц спецтехники и 50 сотрудников КП "Міські дороги".

А уже с 7 часов утра:

44 единицы техники;

269 сотрудников КП "Міські дороги".

Последствия непогоды в Одессе

Согласно информации Гребенюка, в результате залпового дождя в Одессе было перекрыто 7 улиц - из-за подтопления.

По состоянию на 9:30 оставалось осложненным движение транспорта на 5 ст. Фонтана.

"Несмотря на то, что вода с улицы Балковской сошла, она еще остается закрытой для проезда из-за наличия значительного замуления на проезжей части", - отметил глава Департамента.

Коммунальные службы города продолжают работать до полной очистки улиц.

Как непогода повлияла на транспорт

По состоянию на 7:50 утра в Одессе на фоне погодных условий временно не курсировали трамвайные маршруты №20, №21, №12 и №13.

Кроме того:

№5 трамвайный маршрут запустили так - "Парк Шевченко - Автовокзал";

№7 трамвайный маршрут - "Старосенная площадь - ул. 28-й Бригады";

№10 трамвайный маршрут - "площадь Тираспольская - площадь Старосенная";

№15 трамвайный маршрут - "площадь Тираспольская - площадь Алексеевская".

Также троллейбусный маршрут №10 временно курсировал до ул. Ришельевской.

Изменения в движении транспорта Одессы по состоянию на 7:50 утра 22 июля (скриншот: t.me/odesacityofficial)

Что происходило в городе во время ливня

Утром 22 июля местные паблики начали сообщать, что в Одессе - настоящий потоп.

"Из-за сильного ливня по городу многие улицы ушли под воду, часть города перекрыта", - сообщил Telegram-канал "Одесса INFO".

Чтобы добраться до работы, людям местами приходилось буквально бороться со стихией, ведь с неба лил дождь, а под ногами - текли реки.

По некоторым улицам Одессы плавали не только автомобили, но и мусорные баки.

Клумбы стали похожи на каскады воды, из люков "били фонтаны", а дороги, площади и тротуары превратились в реки и озера.

В части города наблюдались перебои с электроснабжением (пропадал свет).

"Деревопад" в Одессе во время непогоды 22 июля (фото: t.me/odesacityofficial)

Местами не выдерживали даже деревья.

Некоторые "сбрасывали" небольшие ветви, а некоторые - падали и перекрывали движение транспорта.

Прогноз синоптиков

Согласно информации экспертов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в течение суток 22 июля в Одесской области сохраняется вероятность опасных метеорологических явлений.

Погода в Одесской области 22 июля (инфографика: facebook.com/gmccham)

В целом синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью.

При этом местами вероятны: