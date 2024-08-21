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Российский дрон повредил оборудование подстанции в Николаевской области

Среда 21 августа 2024 11:59
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Российский дрон повредил оборудование подстанции в Николаевской области Фото: ремонт электросетей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 21 августа россияне снова обстреляли Николаевскую область. В результате падения вражеского дрона было повреждено оборудование одной из подстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Николаевоблэнерго" .

По состоянию на утро энергетики возобновили работу подстанции, пострадавшей от падения российского беспилотника.

Были подключены 408 бытовых и 30 юридических потребителей, которые были обесточены.

Российские обстрелы украинской энергетики

С начала полномасштабного вторжения россияне продолжают обстреливать объекты украинской энергетики, несмотря на то, что они не военные цели, согласно международному праву.

Несмотря на обстрелы, украинские энергетики продолжают восстанавливать эти объекты, чтобы обеспечить энергоснабжение в домах украинцев, даже в регионах, где обстрелы вообще не прекращаются.

Недавно из-за обстрела в Запорожской области падением дрона была обесточена подстанция, работа которой уже возобновлена. Энергетики продолжают круглосуточно работать над устранением последствий российских обстрелов по энергетике.

Министерство энергетики предупреждало граждан о том, что россияне в скором времени начнут активное распространение своей ИПСО по ситуации со светом в домах украинцев зимой.

Ранее мы сообщали, что за время полномасштабной войны украинские энергетики 41 раз возобновляли работу ТЭС почти с нуля, поскольку они были повреждены в результате российских обстрелов.

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