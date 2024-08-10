В Запорожской области из-за падения обломков дрона обесточена подстанция. Фиксируются и отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

"В Запорожской области на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона. Обесточена подстанция и бытовые потребители", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате боевых действий обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога в Донецкой области.

"Нарушений движения поездов не было. Питание для всех потребителей возобновлено", - добавили в Минэнерго.