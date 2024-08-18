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Несмотря на обстрелы энергетики вернули свет еще в 3 населенных пункта Донбасса, - ДТЭК

Воскресенье 18 августа 2024 19:39
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Несмотря на обстрелы энергетики вернули свет еще в 3 населенных пункта Донбасса, - ДТЭК Фото: несмотря на обстрелы энергетики вернули свет еще в 3 населенных пункта Донбасса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

17 августа энергетики ДТЭК вернули свет жителям 3 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших от обстрелов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК,

"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 2368 семьям в 3 населенных пунктах Донбасса", - отметили в компании.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения, отметили в компании. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 54 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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ДТЭК
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