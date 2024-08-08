"Черная зима". Украинцев предупредили о вражеских ИПСО по ситуации со светом

Российская пропаганда планирует информационную кампанию "Черная зима" по ситуации со светом в Украине. Граждан предупредили о вражеских ИПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

Центр противодействия дезинформации предупреждает об усилении ИПСО по ситуации в энергетической сфере. Как отмечается, Россия хочет спровоцировать панику, дискредитировать руководство страны и сформировать протестные настроения среди украинцев. Роспропаганда в рамках информкампании "Черная зима" может распространять нарративы: "катастрофа в энергетической и коммунальной сферах";

"сговор" власти и крупного бизнеса;

безразличие к гражданам и распространение протестных настроений. Минэнерго отмечает, что именно действия россиян привели к ухудшению ситуации со светом, сейчас энергетики делают все возможные для стабилизации ситуации. В Украине продолжается самая масштабная в истории ремонтная кампания в энергетической отрасли. Правительство ввело ряд программ для стимулирования развития и развития распределенной генерации, чтобы повысить энергетическую независимость потребителей и укрепить устойчивость энергетической системы.