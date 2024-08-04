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Энергетики круглосуточно работают над устранением последствий обстрелов, - ДТЭК

Воскресенье 04 августа 2024 20:34
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Энергетики круглосуточно работают над устранением последствий обстрелов, - ДТЭК Фото: энергетики круглосуточно работают над устранением последствий обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики компании ДТЭК круглосуточно работают над тем, чтобы устранять последствия российских обстрелов и снабжать украинцев электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Ситуацию со светом удалось немного улучшить благодаря круглосуточной работе энергетиков", – говорится в нем.

В опубликованном ДТЭК видео показано, как энергетики компании чинят энергетическое оборудование, чтобы украинцы были обеспечены электроэнергией.

Отмечается, что энергетики всей Украины продолжают круглые сутки ликвидировать последствия обстрелов РФ и готовиться к зиме.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 32 тысячам семей в более чем 60 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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ДТЭК
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