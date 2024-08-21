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Російський дрон пошкодив обладнання підстанції в Миколаївській області

Середа 21 серпня 2024 11:59
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Російський дрон пошкодив обладнання підстанції в Миколаївській області Фото: ремонт електромереж (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 21 серпня росіяни знову обстріляли Миколаївську область. Внаслідок падіння ворожого дрону було пошкоджено обладнання однієї з підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на АТ "Миколаївобленерго".

Станом на ранок енергетики поновили роботу підстанції, яка постраждала від падіння російського безпілотника.

Було заживлено 408 побутових та 30 юридичних споживачів, які були знеструмлені.

Російські обстріли української енергетики

З початку повномасштабного вторгнення росіяни продовжують обстрілювати об'єкти української енергетики, попри те, що вони не є військовими цілями, згідно із міжнародним правом.

Не дивлячись на обстріли, українські енергетики продовжують відновлювати ці об'єкти, щоб забезпечити енергопостачання в будинки українців, навіть у регіонах, де обстріли взагалі не припиняються.

Нещодавно через обстріл у Запорізької області падінням дрона було знеструмлено підстанцію, роботу якої вже відновлено. Енергетики продовжують цілодобово працювати над усуненням наслідків російських обстрілів по енергетиці.

Міністерство енергетики попереджало громадян про те, що росіяни невдовзі почнуть активне розповсюдження своєї ІПСО стосовно ситуації зі світлом в домівках українців взимку.

Раніше ми повідомляли, що за час повномасштабної війни українські енергетики 41 раз відновлювали роботу ТЕС майже з нуля, оскільки вони зазнавали пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

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