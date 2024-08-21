Російський дрон пошкодив обладнання підстанції в Миколаївській області

У ніч на 21 серпня росіяни знову обстріляли Миколаївську область. Внаслідок падіння ворожого дрону було пошкоджено обладнання однієї з підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на АТ "Миколаївобленерго".