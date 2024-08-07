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За двое суток энергетики вернули свет 10 тысячам семей, которые были без электричества из-за атак, - ДТЭК

Среда 07 августа 2024 18:40
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За двое суток энергетики вернули свет 10 тысячам семей, которые были без электричества из-за атак, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет 10 тысячам семей, которые были без электричества из-за атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК 19 и 20 июля смогли возобновить электроснабжение 19 населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях и вернуть свет 10,7 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Донецкая область остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все сложности за последние двое суток энергетикам удалось с разрешения военных добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть электричество в 5,5 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в Днепропетровской области за два дня энергетики вернули свет в 5,1 тысячи домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

"Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 364 тысяч семей украинцев, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.

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