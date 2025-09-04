Вклад США в гарантии для Украины определим в ближайшие недели, - Макрон

Вклад Соединенных Штатов Америки в гарантии безопасности для Украины будет определен в ближайшие недели. Это было согласовано с американским лидером Дональдом Трампом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Маккрон заявил во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.
"Мы поговорили с президентом Америки. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, какой будет вклад Америки в эту коалицию, финализируем его. Взносы европейских стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Канады. Мы определили первые и вторичные обязательства, чтобы прекратить войну", - сказал Макрон.
По его словам, это все сегодня было согласовано с Трампом.
Французский президент отметил, что дальше будут контакты между американцами и россиянами, и "все сигналы должны превратиться в реальность".
"Мы будем продолжать эту работу (над гарантиями безопасности - ред.). В последующие дни мы все это согласуем и доработаем с США, речь будет идти о мониторинге безопасности и в дальнейшем нам нужно будет наработать политические тексты", - добавил он.
То есть, как пояснил Макрон, подготовить договор об устойчивом мире и ряд двусторонних договоров о поддержке Украины.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.
Он также отметил, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.
Сегодня, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретились в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
После встречи "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров.
В то же время отметим, что ранее президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут поддерживать эти обязательства.