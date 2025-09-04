Вклад США в гарантии для Украины определим в ближайшие недели, - Макрон

"Мы поговорили с президентом Америки. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, какой будет вклад Америки в эту коалицию, финализируем его. Взносы европейских стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Канады. Мы определили первые и вторичные обязательства, чтобы прекратить войну", - сказал Макрон.

По его словам, это все сегодня было согласовано с Трампом.

Французский президент отметил, что дальше будут контакты между американцами и россиянами, и "все сигналы должны превратиться в реальность".

"Мы будем продолжать эту работу (над гарантиями безопасности - ред.). В последующие дни мы все это согласуем и доработаем с США, речь будет идти о мониторинге безопасности и в дальнейшем нам нужно будет наработать политические тексты", - добавил он.

То есть, как пояснил Макрон, подготовить договор об устойчивом мире и ряд двусторонних договоров о поддержке Украины.