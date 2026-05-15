В результате удара по Киеву погибли двое работников "Новой почты"

В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве погибли двое работников "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

Главное: Трагическая новость: В результате российского ракетного удара по жилому дому в Киеве погибли двое сотрудников компании "Новая почта".

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Киеве погибли двое сотрудников компании "Новая почта". Имена погибших: Жертвами атаки стали оператор отделения №52 Дмитрий Лепский и оператор отделения №257 Дмитрий Павелко.

Жертвами атаки стали оператор отделения №52 Дмитрий Лепский и оператор отделения №257 Дмитрий Павелко. Двойная трагедия: Вместе с Дмитрием Лепским в доме погибла его жена Светлана.

Вместе с Дмитрием Лепским в доме погибла его жена Светлана. Позиция компании: В "Новой почте" назвали смерть коллег невосполнимой потерей для всей команды и выразили глубокие соболезнования близким.

Помощь семьям: Компания уже установила связь с семьями погибших работников и предоставляет им всю необходимую поддержку.

В "Новой почте" сообщили, что жертвами атаки стали оператор отделения №52 Дмитрий Лепский и оператор отделения №257 Дмитрий Павелко.

По данным компании, Дмитрий Лепский погиб вместе с женой Светланой.

В компании назвали гибель коллег невосполнимой потерей для всей команды и выразили соболезнования семьям, друзьям и близким погибших. Также в "Новой почте" отметили, что поддерживают связь с семьями сотрудников и оказывают им необходимую помощь.



В результате ракетного удара погибли работники Новой почты (скриншот из Telegram-канала "Новой почты")

Кроме того, компания выразила соболезнования всем семьям, которые потеряли близких в результате российского удара по столице.

Ракетный удар по Киеву 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая российская армия осуществила массированную воздушную атаку на Киев. Больше всего пострадал Дарницкий район, где ракета попала в жилую девятиэтажку и разрушила один из подъездов.

Утром 15 мая в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательную операцию после российского ракетного удара. В результате атаки погибли 24 человека, среди них трое детей, еще по меньшей мере 48 человек получили ранения.