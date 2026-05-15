В результате удара по Киеву погибли двое работников "Новой почты"

10:46 15.05.2026 Пт
2 мин
Мужчины жили в доме, который атаковала РФ
aimg Татьяна Веремеева
В результате удара по Киеву погибли двое работников "Новой почты" Фото: Последствия ракетного удара по Киеву 14 мая (Getty Images)
В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве погибли двое работников "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Читайте также: РФ во время удара по Киеву уничтожила офис оборонной компании Skyeton

В "Новой почте" сообщили, что жертвами атаки стали оператор отделения №52 Дмитрий Лепский и оператор отделения №257 Дмитрий Павелко.

По данным компании, Дмитрий Лепский погиб вместе с женой Светланой.

В компании назвали гибель коллег невосполнимой потерей для всей команды и выразили соболезнования семьям, друзьям и близким погибших. Также в "Новой почте" отметили, что поддерживают связь с семьями сотрудников и оказывают им необходимую помощь.

В результате ракетного удара погибли работники Новой почты (скриншот из Telegram-канала "Новой почты")

Кроме того, компания выразила соболезнования всем семьям, которые потеряли близких в результате российского удара по столице.

Ракетный удар по Киеву 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая российская армия осуществила массированную воздушную атаку на Киев. Больше всего пострадал Дарницкий район, где ракета попала в жилую девятиэтажку и разрушила один из подъездов.

Утром 15 мая в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательную операцию после российского ракетного удара. В результате атаки погибли 24 человека, среди них трое детей, еще по меньшей мере 48 человек получили ранения.

Спасательная операция длилась более 28 часов. В Киеве объявили День траура по жертвам массированной атаки РФ.

По предварительной информации, оккупанты атаковали дом ракетой Х-101, изготовленной незадолго до удара.

После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата