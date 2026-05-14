ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ во время удара по Киеву уничтожила офис оборонной компании Skyeton

14:40 14.05.2026 Чт
2 мин
В компании рассказали, что ожидали обстрела офиса россиянами
aimg Валерий Ульяненко
РФ во время удара по Киеву уничтожила офис оборонной компании Skyeton Иллюстративное фото: украинский спасатель (t.me/dsns_telegram)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В результате российской атаки ночью 14 мая разрушен киевский офис компании Skyeton. Производитель дронов продолжает работу, поскольку заблаговременно релоцировал мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Skyeton.

Читайте также: Уничтоженный подъезд в Киеве, удары по энергетике в Кременчуге: что известно о масштабной атаке

В результате обстрела погибших нет. В компании отметили, что ожидали риски ударов, поэтому заранее перенесли производственные мощности в разные регионы Украины и за границу.

"Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были к этому готовы и релоцировали производственные мощности в разные части нашей страны и за границу", - говорится в заявлении.

Разработчик продолжит поставки беспилотных технологий для нужд Сил обороны Украины.

Что известно о Skyeton

Украинская компания, основанная в 2006 году, специализируется на разведывательных авиационных системах, в частности на комплексе Raybird (ACS-3). Продукция производителя имеет сертификацию по стандартам НАТО и устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме Украины, Skyeton развивает производство в других странах. В частности, Raybird изготавливают в Словакии через дочернее предприятие Tropozond s.r.o., а также действует соглашение с датской Quadsat по развитию систем электромагнитного наблюдения.

В июле 2025 года компания объединилась с британской Prevail Partners для создания совместного предприятия в Британии. Ожидалось, что новое производство создаст 160 квалифицированных рабочих мест.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 14 мая в результате обстрела в Дарницком районе Киева обвалились конструкции многоэтажки. Был разрушен целый подъезд - 18 квартир.

Кроме того, на АЗС возник пожар, в соседних зданиях взрывной волной выбило окна, повреждения получили и расположенные рядом магазины. Также повреждения получил торговый центр, который расположен рядом с 9-этажкой.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что ПВО сбила более 93% вражеских ракет и беспилотников. Он также анонсировал ответ Украины на все эти удары.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Российская Федерация Обстрел Киева Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес