Кропивницкий атаковали дроны: в городе раз за разом раздались взрывы
В Кропивницком в ночь на 28 июля прогремела серия взрывов - зафиксировано по меньшей мере девять. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов Общественного.
Так, в ночь на 28 июля жители Кропивницкого проснулись от серии громких взрывов. Первый из них произошел в 03:07, после чего прозвучало еще по меньшей мере восемь взрывов.
При этом за несколько минут до первого взрыва - в 03:06 - Воздушные силы ВСУ сообщили о движении высокоскоростной цели в направлении Кропивницкого. Эта информация была размещена на официальном Telegram-канале Воздушных сил.
Отметим, что начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в 03:08 обратился в своем Telegram-канале к жителям региона с призывом оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена еще 27 июля в 23:10. Она продолжалась в течение всей ночи, и по состоянию на момент взрывов тревога не была отменена.
Сейчас официальной информации о последствиях ударов - разрушениях, пострадавших или погибших - не поступало. Ожидается обновление информации от областной военной администрации и сил обороны.
Атака "Шахедов" 28 июля
Вечером 27 июля россияне в очередной раз запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Угрозу объявили в первую очередь для западных областей.
В Киеве на фоне атаки дронов еще с вечера сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.
Позже зашла новая группа беспилотников. Взрывы прозвучали и в Запорожье.
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