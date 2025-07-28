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Киев под ударом "Шахедов": число пострадавших растет, что известно о последствиях

Киев, Понедельник 28 июля 2025 02:48
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Киев под ударом "Шахедов": число пострадавших растет, что известно о последствиях Фото: в Киеве первые последствия атаки "Шахедов" 28 июля (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Мария Рагуткина

Россия ударила по Киеву беспилотниками типа "Шахед". Число пострадавших возросло уже до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

"В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке. Пострадал один человек", - сообщил он.

Позже Ткаченко подтвердил, что минимум пятеро пострадавших в Дарницком районе.

Стоит отметить, что, начиная с вечера, в украинской столице периодически раздаются взрывы на фоне работы ПВО.

Обновлено 3:01. Число пострадавших возросло до восьми человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Атака "Шахедов" 28 июля

Вечером россияне в очередной запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Угроза есть и для западных областей.

В Киеве на фоне атаки дронов еще с вечера сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.

Позже зашла новая группа беспилотников. Взрывы раздались и в Запорожье.

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