Киев под ударом "Шахедов": число пострадавших растет, что известно о последствиях
Россия ударила по Киеву беспилотниками типа "Шахед". Число пострадавших возросло уже до восьми человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.
"В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке. Пострадал один человек", - сообщил он.
Позже Ткаченко подтвердил, что минимум пятеро пострадавших в Дарницком районе.
Стоит отметить, что, начиная с вечера, в украинской столице периодически раздаются взрывы на фоне работы ПВО.
Обновлено 3:01. Число пострадавших возросло до восьми человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Атака "Шахедов" 28 июля
Вечером россияне в очередной запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Угроза есть и для западных областей.
В Киеве на фоне атаки дронов еще с вечера сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.
Позже зашла новая группа беспилотников. Взрывы раздались и в Запорожье.
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