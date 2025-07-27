В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"По вражеским дронам работает ПВО! Призываем киевлян и гостей города оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении в 22:31.

В то же время о работе сил противовоздушной обороны написал Кличко. За несколько минут до этого в городе был слышен по меньшей мере один звук взрыва.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Киева летят ударные беспилотники. В последнем сообщении в 22:33 военные подтвердили, что город под атакой, поэтому призвали киевлян оставаться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киеве, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.