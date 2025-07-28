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В Киеве и Запорожье прогремели взрывы: новые группы "Шахедов" заходят в Украину

Понедельник 28 июля 2025 00:22
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В Киеве и Запорожье прогремели взрывы: новые группы "Шахедов" заходят в Украину Фото: в Киеве и Запорожье работает ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Киеве и Запорожье, а также еще в ряде городов Украине прогремели взрывы ночью, 28 июля, на фоне продолжающейся атаки ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Незадолго до полуночи мэр Киева предупредил, что в столице продолжает работать ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях", - призвал городской глава.

Также взрывы прогремели в Запорожье. Федоров предупредил, что "Шахеды" держат курс на Шевченковский, Александровский и Днепровский районы.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Киеве и Запорожье прогремели взрывы: новые группы &quot;Шахедов&quot; заходят в Украину

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что группы ударных дронов движутся в нескольких направлениях. По состоянию на 0:12 ситуация выглядела следующим образом:

  • Группа дронов из Сумской области курсом юго-западным.
  • Беспилотники на востоке и центре Черниговской области курсом на запад.
  • Группа дронов на севере Киевской области курсом на Житомирщину,
  • Дроны из Днепропетровской области курсом на Кировоградщину.
  • Беспилотники с юга на Николаевщину.
  • Киев - группа дронов в направлении города.
  • Группа дронов на востоке Харьковщины - курс западный.
  • Дроны на востоке Донбасса - курс западный.

Обновлено в 0:26. Также в ВС ВСУ рассказали, что угроза применения ударных дронов типа "Шахед" существует для Ровенской области.

Вылелет вражеских дронов 27 июля

РФ ежедневно атакует разные города Украины дронами. Также враг применяет авиабомбы и ракеты.

Вечером россияне в очередной запустили по Украине ударные дроны типа "Шахеды". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В Киеве на фоне атаки дронов еще с вечера сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.

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