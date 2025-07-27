Россия запустила по Украине "Шахеды": где угроза ударов
В воскресенье вечером, 27 июля, россияне в очередной раз запустили по Украине "Шахеды". Сейчас вражеские беспилотники зафиксированы как минимум в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В частности, в 20:57 вражеские дроны были в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. В тот момент противовоздушная оборона уже начала свою работу.
Через небольшой промежуток времени ударные беспилотники россиян фиксировались в Харьковской области и вблизи Черкасс.
По последним данным, Силы обороны Украины продолжают ликвидацию вражеских беспилотников. В 21:56 это происходило в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях, а уже в 22:08 военные зафиксировали дроны, которые летят на Киев.
Фото: фиксация вражеских дронов (скриншот)
Обновлено в 22:17
В Киеве несколько минут назад объявили тревогу из-за угрозы дронов.
В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали, что беспилотники фиксируются:
- на севере Сумской области - курс юго-западный;
- на востоке и центре Черниговской области - курс юго-западный;
- также дроны летят в направлении Запорожья, Киева и Харькова.
Где объявили тревогу
По состоянию на 22:12 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Запорожской и части Днепропетровской областях.
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