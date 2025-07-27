Россия запустила по Украине "Шахеды": где угроза ударов

В воскресенье вечером, 27 июля, россияне в очередной раз запустили по Украине "Шахеды". Сейчас вражеские беспилотники зафиксированы как минимум в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, в 20:57 вражеские дроны были в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. В тот момент противовоздушная оборона уже начала свою работу.

Через небольшой промежуток времени ударные беспилотники россиян фиксировались в Харьковской области и вблизи Черкасс.

По последним данным, Силы обороны Украины продолжают ликвидацию вражеских беспилотников. В 21:56 это происходило в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях, а уже в 22:08 военные зафиксировали дроны, которые летят на Киев.

Фото: фиксация вражеских дронов (скриншот)

Обновлено в 22:17

В Киеве несколько минут назад объявили тревогу из-за угрозы дронов.

В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали, что беспилотники фиксируются:

на севере Сумской области - курс юго-западный;

на востоке и центре Черниговской области - курс юго-западный;

также дроны летят в направлении Запорожья, Киева и Харькова.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:12 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Запорожской и части Днепропетровской областях.