Генштаб добавляет новое направление боев из-за активизации войск РФ

Генштаб ВСУ добавил новое направление из-за активности врага на Сумщине. Еще одно направление переименовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Также Харьковское направление официально переименовано в Южно-Слобожанское .

В ведомстве пояснили, что новое подразделение в сводках появляется из-за роста угроз со стороны РФ в приграничье и для оперативного информирования общества о ходе оборонительных действий.

Начиная с 16 июня, отчеты будут включать новое направление Северо-Слобожанское.

В ответ на активизацию боевых действий в приграничных районах Сумской области, Генеральный штаб ВСУ обновил формат ежедневных оперативных сводок.

Ситуация в Сумской области

Напомним, 8 июня оккупационные войска усилили обстрелы Сумской области. Председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что в результате ударов ранения получили семь человек в Недригайловской громаде, и еще три - в Эсманской.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ держат оборону в Сумской области и немного оттеснили оккупантов.

По данным DeepState, российские войска расширили контроль в приграничье Сумской области. 8 июня аналитики утверждали, что россияне могли оккупировать село Локня.

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