Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

Украина, Среда 27 августа 2025 08:24
Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России Фото: Генштаб сообщил, где украинские воины отбили больше всего штурмов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За прошедшие сутки на фронте произошло более 170 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"Начались 1281-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения", - отметили в штабе.

По данным военных, вчера противник:

  • нанес 2 ракетных и 64 авиационных ударов,
  • применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб,
  • совершил 4 625 обстрелов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня,
  • привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе.

Оккупант наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Старая Гута Сумской области;
  • Белогорье, Преображенка Запорожской области;
  • Антоновка Херсонской области.

Однако, стоит отметить, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБ, совершил 201 обстрел, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки. Получил отпор.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки, Филиала.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филиалы, Искры и Александрограда.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - добавили в штабе.

Оперативная сводка Генштаба: где за прошедшие сутки отбили больше всего атак России

Стоит добавить также и то, что, в общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили почти тысячу человек.

В то же время украинские воины обезвредили танк, 45 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 194 дрона, 118 единиц автомобильной техники оккупантов.

