Россияне за июль захватили до 550 кв. км территорий в Украине, - разведка Британии
Российские войска в июле могли захватить около 500-550 кв. км украинской территории. Такой же объем территорий россияне оккупировали и в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Как отмечают аналитики, в июне и июле оккупационные войска, вероятно, захватили 500-550 кв. км территорий в Украине после ежемесячного увеличения с марта 2025 года.
Войска РФ продолжали тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска. Оккупанты продолжают попытки окружить город и давить на остальные логистические маршруты.
"Российские войска сейчас оккупировали почти всю территорию Донецкой области к югу от Покровска", - говорится в отчете.
Однако в течение последних двух недель, как отмечают разведчики, россияне не достигли никаких заметных успехов Сумской области. Постоянные потери и украинские контратаки, вероятно, сорвали планы России по созданию буферной зоны.
Согласно сообщениям, подразделения 51-го воздушно-десантного полка России в Сумской области отказываются выполнять приказы. А предыдущие сообщения указывают на жалобы против командиров, которые приказывают проводить пехотные атаки с большими потерями.
Ситуация на фронте
Стоит отметить, что самым активным направлением фронта остается Покровский. За минувшие сутки там зафиксировали 45 атак врага.
По данным аналитиков ISW от 31 июля, Силы обороны продвинулись в одном из населенных пунктов возле Покровска.
Также недавно россияне распространили информацию о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. Генштаб ВСУ опроверг это.
По словам местных властей, в Покровске ситуация сложная. В город почти невозможно заехать, как и завезти гуманитарную и медицинскую помощь.