Украинские воины продвинулись на севере Сумской области, - Генштаб
Украинские военные продвинулись вперед на нескольких локациях на севере страны. В частности, зафиксировано продвижение в районе Яблунивки Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"За прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблунивки Сумской области продвижение составило до 1000 метров", - говорится в сообщении.
Фото: карта боев в Сумской области (deepstatemap.live)
Добавим, в утреннем отчете Генштаба ВСУ отмечается, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов за прошедшие сутки.
Однако враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 26 КАБов, а также совершил 279 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из РСЗО.
Бои в Сумской области
Россияне усилили наступательные действия на границе Сумской области в течение последних месяцев. Армия РФ хочет создать так называемую "буферную зону".
В ГПСУ сообщали, что в приграничных районах активно действуют ДРГ и малые штурмовые группы врага. По данным британской разведки, в последние недели войска РФ не достигли никаких заметных успехов в Сумской области.
Недавно Силы обороны освободили и зачистили от российских оккупантов село Безсаловка в Сумской области.